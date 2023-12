Accidentes aumentan hasta 20% en vacaciones, alerta la SSa

La causa más común es la conducción de vehículos automotores a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas

Durante las temporadas vacacionales, los siniestros de tránsito y en el hogar aumentan entre 15 y 20%, informó el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STConapra) de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa).

En un comunicado, señaló que la causa más común es la conducción de vehículos automotores a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas; también mayor tiempo de permanencia de niños en los hogares, empleo de calentadores, anafres o braseros para combatir el frío en viviendas, pirotecnia, entre otras.

De acuerdo con la dependencia, de 2012 a la fecha disminuyó el porcentaje de personas que condujeron bajo los efectos del alcohol al pasar de 11.6% a 7.7% en 2022, y la cifra más baja se registró en 2018 con 6%.

A pesar de ello, del total de fallecimientos por accidentes en 2021, 66.1% fue por siniestros viales, es decir, 14 mil 715 defunciones. Aunado a ello, 8.1% de quienes sufrieron un siniestro vial fatal en 2022 fue a causa del consumo de bebidas alcohólicas.

La SSa indicó que las caídas son la segunda causa más común de accidentes con desenlace fatal, con 9.3%, equivalente a dos mil 72 defunciones; le siguen las asfixias, 8.9%, con mil 973 decesos; ahogamientos, 7.7%, mil 719 muertes; envenenamientos e intoxicaciones, 5.4%, mil 211 defunciones; y quemaduras, 2.5%, 563 decesos.

Ante el aumento de los incidentes durante la temporada decembrina, STConapra mencionó que promueve la identificación de los principales factores de riesgo con el apoyo de los Consejos Estatales para la Prevención de Accidentes (Coepra) y los Programas Estatales para Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial.

Asimismo, dijo que impulsan pláticas de sensibilización e intervenciones participativas dirigidas a la población para identificar situaciones de riesgo en la calle, en sus casas y en comunidades.

Recomendaciones de la Ssa para evitar accidentes:

No ingerir alcohol en caso de conducir un vehículo automotor.

No usar fuegos artificiales ni permitir que niñas y niños los manipulen o jueguen con fuego.

Restringir el acceso a menores de edad a las cocinas.

Nunca rellenar envases de refrescos, jugo o agua con productos químicos; en caso de ser necesario, etiquetar los recipientes para identificar y guardarlos bajo llave.

Nunca dejar encendidas estufas, calentadores o braseros durante la noche para mantener el calor en la vivienda.

Ventilar la vivienda.

Nunca dejar una vela o veladora sin supervisión, mucho menos al dormir; guardar cerillos y encendedores bajo llave.

Mantener el piso libre de obstáculos como juguetes, ropa, calzado u otros objetos.

Guardar bajo llave cualquier medicamento y nunca combinar con bebidas alcohólicas.

Cerrar con tapa metálica y candado aljibes, cisternas o cualquier depósito de agua para evitar ahogamientos.

No adquirir productos de iluminación decorativa, enchufes o contactos en el mercado informal, ante el riesgo de incendio.