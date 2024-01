Activistas trans piden a Conapred que AMLO se capacite en no discriminación

El pasado 8 de enero, el mandatario federal dijo en su conferencia matutina que la legisladora federal de Morena, Salma Luévano, era un “hombre vestido de mujer”

La activista trans Kenya Cuevas presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que el presidente Andrés Manuel López Obrador participe en cursos de diversidad sexual y no discriminación, luego de realizar comentarios transfóbicos contra la diputada federal Salma Luévano.

A través de una publicación en Instagram, la directora de la asociación Casa de las Muñecas Tiresias señaló que esto servirá como una “garantía de no repetición de dichos actos, así como un acto reparatorio para garantizar el derecho a la identidad de las personas trans, iniciativas, reformas de ley o políticas públicas”.

Explicó que el pasado 8 de enero, el mandatario dijo en su conferencia matutina que la legisladora de Morena era un “hombre vestido de mujer”, lo cual “invisibliza, revictimiza y pone en riesgo la vida las personas trans, siendo México el segundo país con más transfeminicidios en el mundo”.

No obstante, indicó que aunque el presidente realizó una disculpa al siguiente día en el mismo espacio y frente a periodistas, ésta no fue “sincera” y “tampoco constituye un acto que repare a las personas trans del país y a las colectivas de las poblaciones LGBTTTIQA+ y personas no binarias”.

Un video y varias reacciones

El presidente López Obrador se disculpó esta semana con la diputada trans Salma Luévano, luego de llamarla “hombre vestido de mujer” mientras se refería a un saludo que tuvo con la morenista en un evento público en Yucatán y que, señaló, fue retomado en un video en redes sociales para criticarlo.

“Quiero iniciar ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer, y que yo hablé que era un hombre vestido de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique… Entonces, ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera”, dijo.

Posteriormente, la legisladora morenista reconoció la disculpa que el mandatario le externó y destacó que era “una declaración es importantísima” que visibiliza la lucha de las personas trans en México.

“Hoy el presidente @lopezobrador_ me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión”, escribió Luévano en X y refirió que espera reunirse con el mandatario para tratar temas y deudas pendientes con la comunidad LGBTQ+.