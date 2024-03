Cierra embajada de México en Haití por escalada de violencia

La actual situación del país caribeño derivó de ataques y enfrentamientos de grupos criminales contra fuerzas del orden público, señaló la SRE

La embajada de México en Haití cerró temporalmente sus puertas, ante la escalada de violencia en ese país caribeño, situación por la cual se declaró estado de emergencia en días recientes.

“Debido al estado de emergencia declarado en la ciudad informa que los días 5 y 6 de marzo, la Embajada de México en Haití permanecerá cerrada”, informó la sede diplomática en su portal.

Asimismo indicó que las personas con cita para algún trámite, podrán acudir con su misma hoja de confirmación los días 1 y 2 de abril en el mismo horario indicado en el documento.

En raison de l'état d'urgence déclaré dans la ville les 5 et 6 mars, l'Ambassade du Mexique en Haitï restera fermée pic.twitter.com/jWmoWOFv0L — Embamex Haití (@EmbamexHaiti) March 4, 2024

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la actual situación de Haití derivó de ataques y enfrentamientos de grupos criminales contra fuerzas del orden público, por lo que aconsejó a las y los mexicanos evitar viajar a territorio haitiano, y lo que ya se encuentren en dicha nación, resguardarse, evitar transitar por las calles, y cualquier traslado que no sea esencial.

“Dadas las condiciones actuales en las cuales los escenarios de inseguridad son impredecibles, se reitera a la comunidad mexicana en Haití: a) evitar desplazamientos no esenciales; b) extremar precauciones y permanecer atentos a las noticias locales, así como en su entorno en todo momento; c) procurar hacer acopio de agua, combustible, alimentos no perecederos y otros bienes de primera necesidad y d) permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades y avisos de la Embajada”, alertó la dependencia en su portal.

El pasado viernes 1 de marzo, el​ secretario general de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), António Guterres, solicitó mayor apoyo a la misión internacional para ayudar a Haití, a combatir la violencia de las bandas criminales.

Ante líderes regionales reunidos en San Vicente y las Granadinas, destacó la necesidad de solidaridad en los ámbitos de la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, la cohesión social y la acción por el clima en ese país.