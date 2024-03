Claudia Sheinbaum va por el fortalecimiento de la Educación Pública

La candidata presidencial también presentó su eje República Rural, Justa y Soberana en Campeche, en apoyo de campesinos, agricultores y productores de esa entidad

Por Jorge Almazán R.

La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, presentó su eje República Rural, Justa y Soberana, -el noveno de los 14 que integran los 100 puntos de su Proyecto de Nación-, el cual incluye el Plan Campeche, del que espera ver los primeros resultados en tres años.

“Campeche tiene todo para potenciar su desarrollo y convertirse en gran parte de la solución para alcanzar la soberanía alimentaria en nuestro país, tiene recursos naturales, hombres y mujeres trabajadoras, y tenemos que invertir en infraestructura y potenciar la producción de arroz, de leche, fortalecer Sembrando Vida para que nos permita que en los próximos tres años en que gobernemos juntas, Layda Sansores (jefa del Ejecutivo local) y su servidora, podamos colocar a Campeche todavía más en una situación en donde sea parte de la gran solución a la soberanía alimentaria de nuestro país”, señaló.

En el Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro, en la capital del estado, y ante productores ganaderos, agricultores y mujeres sembradoras de esa entidad, apuntó que el proyecto consta de cinco puntos prioritarios de acción: Soberanía alimentaria, Atención a la mujer del campo, Impulso a productores, Programas de Bienestar para el campo y el Plan Campeche.

“Esta estrategia surgió de los Diálogos por la Transformación, pero también de encuentros previos con campesinos, agricultores y productores de esa entidad, con la finalidad de alcanzar la soberanía alimentaria y condiciones de mercado más justas y equitativas para los pequeños productores del campo”, relató.

La abanderada agregó que “lo que queremos al final es un México más justo, más soberano, abierto a los mercados internacionales, pero donde la esencia de lo que debe cumplir el gobierno es el bienestar de las y los mexicanos y eso se llama continuidad de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

En su oportunidad, Julio Berdegué, coordinador del Eje de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural en los Diálogos por la Transformación, reconoció que las mujeres del campo tendrán una gran aliada en Claudia Sheinbaum.

“Es tiempo de mujeres en México, tendremos a una mujer transformadora liderando la República, pero también es tiempo de las mujeres del campo, un sector social que durante décadas y tal vez durante siglos ha sido postergado. En la doctora Sheinbaum, las mujeres del campo van a tener una firme aliada”, subrayó.

Asimismo, las y los productores expusieron las necesidades y oportunidades más importantes del sector, entre las que destacan el ordenamiento de los mercados para competir en igualdad de condiciones, las ventajas que tiene la entidad en comparación de otros estados del país, como es el abasto de agua, entre otras.

Compromiso con el magisterio

Por la mañana, en el municipio de Calkiní, Sheinbaum Pardo se reunió con maestras y maestros de todos los niveles educativos para detallar su tercer Eje: República Educadora, Humanista y Científica, y mencionó: “quiero ser recordada como la Presidenta de la educación pública. La vamos a fortalecer en todos los niveles educativos y a poner siempre por encima de todo a las maestras y maestros de México”.

Reiteró su compromiso con el magisterio nacional para revisar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), para garantizar un sistema de pensiones justas para las y los docentes del país.

“Me comprometí con el magisterio a entrar a un proceso, a una mesa de trabajo, a una revisión, pero que pongamos al centro a las maestras y maestros de México y sus derechos laborales”, mencionó.

Como parte de su Proyecto de Nación, destacó que el objetivo es garantizar la educación pública gratuita en todos los niveles y anunció la apertura del diálogo con las universidades públicas, aunque sean autónomas, para evitar el cobro de colegiaturas a los estudiantes.

“Primero, la educación gratuita en todos los niveles y eso lo vamos a cumplir en 2025. Nos vamos a poner de acuerdo en la educación media superior, que en algunos casos la pública cuesta y, con la educación superior, aunque sea autónoma porque no debe haber colegiaturas en la educación superior pública, debe ser gratuita para todas y todos los mexicanos”, afirmó.

Por ello, la aspirante se comprometió a ampliar el programa de becas universales para niñas y niños de preescolar hasta secundaria en escuelas públicas, además de incrementar el número de preparatorias en el país para fortalecer la educación media-superior.

“Tenemos que universalizar la educación media superior, se ha avanzado mucho, pero tenemos que avanzar más, no puede ser que un joven a los 15 años no tenga acceso a la educación media superior, queremos a los jóvenes en las aulas, no los queremos en la calle o en otros lados”, finalizó.