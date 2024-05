Empresarios piden eliminar Ley Seca en restaurantes durante elecciones

De acuerdo con el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el día de la elección, las autoridades podrán limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de (Canirac) solicitó a los gobiernos estatales permitir la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos cuya actividad primordial es la venta de alimentos preparados, durante la jornada electoral del 2 de junio próximo.

En un comunicado, recordó que el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su numeral segundo, establece: “El día de la elección y el precedente, las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes.”

En la petición argumentó que los incidentes vinculados al consumo excesivo de bebidas alcohólicas no sólo son mínimos, sino que no están relacionados con la ley seca, prohibición, aseguró, que fomenta el consumo de productos adulterados y no inhibe el consumo de bebidas.

Lo anterior, añadió, debido a que las personas compran las bebidas con anticipación; mientras en un ambiente privado no hay control, en un restaurante las personas tienden a moderar su consumo.

“Esta excepción para los establecimientos contribuirá en gran medida a la recuperación económica del sector, sobre todo beneficiando al personal que labora en los restaurantes del país, lo que se traduce en un impacto positivo para sus respectivas familias”, agregó.

La Canirac citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales revelan que la industria restaurantera está conformada, principalmente, por microempresas,(96 de cada 100), y ofrecen empleos a 70 de cada 100 personas ocupadas en este sector.

“Esta industria representa el 12.2% de todos los negocios del país, genera 2.1 millones de empleos directos y emplea a uno de cada 5 jóvenes en su primera experiencia laboral”, acotó.