Gobernador de Sinaloa niega nexos con El Mayo Zambada

Rubén Rocha señaló que “no hay absolutamente nada que pueda vincularlo con ese asunto”, luego de que el capo señaló en una carta que se reuniría con el mandatario y con el exalcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuen

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó tener algún vínculo con Ismael El Mayo Zambada, luego de que el narcotraficante afirmó en una carta que se reuniría con él y Héctor Melesio Cuen, exalcalde de Culiacán, el 25 de julio pasado.

“Yo no estaba ese día en Sinaloa. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones, no tenemos complicidad con el crimen. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto”, dijo el mandatario.

Durante la inauguración del nuevo Hospital General IMSS Bienestar Dr. Bernardo J. Gastélum en Culiacán, a la que acudieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal afirmó que diferentes medios de comunicación lo quieren hacer “narco a fuerzas”, debido a que él es originario de Badiraguato.

Sin embargo, el gobernador defendió a la gente de ese municipio sinaloense, de donde son originario varios capos mexicanos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.

“La gente de Badiraguato es trabajadora, buena, y la de Sinaloa es gente buena, trabajadora. De tal manera que no existe ningún elemento para que nos lleven en el estigma”, señaló.

¿Qué dice la carta de El Mayo Zambada?

Ismael Zambada reveló a través de una carta con su firma y publicada en redes sociales por su abogados, que lo llevaron a Estados Unidos contra su voluntad, en la que involucra además a Rubén Rocha Moya.

“Deseo decir, desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad”, señaló.

Asimismo aseguró que Joaquín Guzmán López le pidió asistir a una reunión en la estarán presentes el gobernador de Sinaloa y Héctor Melesio Cuen, exalcalde de Culiacán, la cual ocurría en el rancho y centro de eventos Huertos del Pedregal ubicado a las afueras de Culiacán, a las 11:00 horas del 25 de julio.

A su arribo, relata en la misiva, le tendieron una emboscada: “Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. me ataron y me esposaron y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta”.

El Mayo acusó que durante ese tiempo los golpearon en varias ocasiones y le causaron varias lesiones en la espalda, rodillas y muñecas. Posteriormente dijo que lo trasladaron a una pista de aterrizaje donde lo obligaron a subir a un avión privado y tras un vuelo de dos horas y media a tres, llegaron a El Paso, Texas, donde agentes de ese país lo detuvieron.

Mencionó que la información oficial en torno al asesinato de Cuen Ojeda el mismo día de la supuesta reunión en Cualiacán es falsa, ya que, aseguró el capo, no lo mataron a tiros para robarle su camioneta, sino “a la misma hora y en el mismo lugar en que lo secusestraron”.