Incorporan a periodista agredido en Morelos al mecanismo de protección

“Cuenta con medidas extraordinarias para garantizar, tanto su integridad física y emocional, como la de su familia”, informó la Segob

El periodista Andrés Salas quedó inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras el ataque armado que sufrió el pasado 12 de febrero en Cuautla, Morelos, informó la Secretaría de Gobernación.

“Al momento, el periodista se encuentra incorporado al mecanismo y cuenta con medidas extraordinarias para garantizar, tanto su integridad física y emocional, como la de su familia”, indicó la dependencia en un comunicado.

A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, también condenó la agresión contra el comunicador, a quien, señaló, se le brinda acompañamiento y seguridad a través de los protocolos correspondientes.

En el comunicado, indicó que debido al atentado perpetrado por personas armadas contra Salas y quienes balearon su camioneta, murió su chofer y su hermano resultó lesionado.

El también director de Noticias en Cuautla relató a través de un video difundido en su cuenta Facebook, que sujetos armados atacaron su vehículo pensando que él iba a bordo.

“Dispararon en varias ocasiones. Llevarle la información me ha costado mucho trabajo y siempre lo he hecho de una manera responsable y muy honesta. Llevarle la información hoy me está generando que hayan disparado en contra de mi hermano y de mi chofer”, lamentó.

De acuerdo con la organización Artículo 19, de 2000 a la fecha, documentó 163 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. De estos, 43 ocurrieron en la actual administración federal y 47 en la anterior.