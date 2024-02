Morena denunciará ante el INE presunta “campaña negra” en redes, declara Sheinbaum

La aspirante presidencial dijo que ya investigan todo lo necesario y reiteró su deseo de una elección desenvuelta en un clima positivo de propuestas

Jorge Almazán R.

Claudia Sheinbaum Pardo expuso que su partido, Morena, lleva a cabo una investigación de “las tendencias negativas” que han detectado en las últimas semanas en redes sociales, con el para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



“Nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo de propuestas. No creemos que la guerra sucia deba ser parte de la próxima elección”.



Agregó que “se está revisando y ya en su momento se presentará contra quién es, cómo es, y pedir también a esta red social que evite estas formas en momentos de definición particularmente en nuestro país, reconociendo la libertad de expresión, pero es distinto cuando hay una forma de este tipo y donde hay mucho recurso económico involucrado, eso lo presentará Morena y habrá momento para decir frente a quién es en particular, pero hay muchos indicios y se tiene mucha información”.

Diálogos diplomáticos



Luego de acudir como invitada a una reunión con 70 embajadorxs extranjerxs en México, Sheinbaum Pardo afirmó que la democracia en nuestro país no está en riesgo y se garantiza el derecho a la libre manifestación.



“Nos ha costado mucho defender la democracia y queremos que no solo sea una democracia electoral, sino también participativa. Creemos en la democracia como forma de vida, como forma de gobierno y como forma de enseñanza a nuestros niños y niñas, así que queremos y estamos construyendo un país democrático y en la democracia, por fortuna, no hay un pensamiento único, así que la democracia no está ni estará en riesgo”, dijo en conferencia de prensa.



La exjefa de Gobierno señaló que a partir del 1 de marzo iniciará una campaña que se contrapone “a la guerra sucia”: “Nosotros vamos a hacer una campaña llena de propuestas, no vamos a usar ni las mentiras, ni las fake news, ni la guerra sucia, va a ser una campaña muy alegre, como debe ser, porque México está viviendo un momento especial en su historia, y al mismo tiempo de mucha propuesta que sigan consolidando a México con una potencia económica de bienestar, de sustentabilidad y cultural”.



De acuerdo con Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los Diálogos por la Transformación, la reunión de diplomáticxs fue convocada por el embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari.



Agregó que se trató de un encuentro informal, en el que escucharon los comentarios de cada uno de los cinco grupos regionales. La representación de África, de Asia Pacífico, del Medio Oriente, de Europa y de América Latina y del Caribe expresaron su reconocimiento al papel que México juega en el mundo, a su vocación pacifista, a su cultura y a la hospitalidad con la que México los ha acogido.



“La doctora Sheinbaum reiteró que México tiene una política exterior sustentada en el artículo 89 de nuestra Constitución, que son principios que nos permiten tener relaciones amistosas y cordiales con todos los pueblos del mundo, y que desde luego estará siempre dispuesta a contribuir en la medida de sus posibilidades a construir y a preservar la paz en todo el mundo”.



Concluyó al decir que los diálogos, que a la fecha suman 184, de los cuales 102 han sido foros y 82 mesas de trabajo, continuarán aún en campaña.