Morena elige a Luisa María Alcalde como su nueva dirigente nacional

En su VII Congreso Nacional Extraordinario, también designaron a Carolina Rangel como secretaría general y a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, como secretario de Organización

Luisa María Alcalde tomó protesta como la nueva presidenta nacional de Morena, electa por unanimidad durante el VII Congreso Nacional Extraordinario de ese partido.

Lxs morenistas también eligieron a Carolina Rangel como secretaría general y a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, como secretario de Organización.

Asimismo, Iván Herrera Zazueta se encargará de la Secretaría de Finanzas; Aarón Enriquez García, se la Secretaría de Jóvenes; Camilia Martínez Gutiérrez de la Secretaría de Comunicación; Manuel Alejandro Robles Gómez de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior; Arturo Martínez Núñez de la Secretaría de Artes y Cultura y Manuel Zavala Salazar de la Secretaría de Movimientos Sociales.

En la reunión celebrada este domingo en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México participó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien pidió a lxs legisladorxs aprobar cuanto antes todas las reformas enviadas por el titular saliente del Ejecutivo federal.

“Les corresponderá a nuestros legisladores y legisladoras aprobar en el corto plazo aprobar las reformas enviadas por el presidente de México”, señaló, al tiempo de solicitar licencia a su militancia a partir de este domingo, de cara a su toma de posesión el 1 de octubre próximo.

Luego de su nombramiento, Alcalde Luján resaltó que los militantes se tienen que dedicar a la conformación de los 70 mil 751 comités seccionales del país, así como de los 2 mil 535 comités municipales.

Asimismo apuntó la necesidad de la apertura para la afiliación y credencialización de toda la militancia; el fortalecimiento de la misma en la toma de decisiones partidistas; la difusión, discusión y suscripción de los documentos: Los 100 postulados de un morenista y el Decálogo para gobiernos de Morena.

También llamó a fortalecer la unidad e institucionalidad de ese instituto político; mantener el fuerte y sólido el Instituto Nacional de Formación Política, la Comisión de Elecciones y garantizar que la Comisión de Encuestas organice con transparencia y rigor metodológico la selección de candidatxs.

AMLO dice adiós

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, compartió un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a la militancia: “Antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido; mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas.

“No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar”.

El también gobernador de Sonora anunció el retiro del tabasqueño de la vida política y partidista: “Muchas gracias y hasta siempre, Andrés Manuel López Obrador”, leyó el presidente del Consejo.

Al despedirse de la dirigencia, Mario Delgado, recapituló que, en estos cuatro años, justo a sus aliados ganaron 24 gubernaturas, 642 diputaciones federales (en 2021 y 2024), 85 senadurías, mil 56 diputaciones locales y mil 699 ayuntamientos.

Enfatizó que llegó el tiempo del relevo en la dirigencia de Morena, una práctica “saludable y necesaria para evitar la formación de cacicazgos y abrir los espacios a la sangre nueva en el partido. Hay relevo y nuestro mejor legado es la transmisión de principios y valores a las nuevas generaciones de la militancia”.

Citlalli Hernández, ahora exsecretaria general del partido, llamó a la reflexión sobre el avance del proceso de transformación en el país y lo que ha logrado el partido en los últimos cuatro años.

“Me parece que la responsabilidad para la siguiente etapa no es menor. No podemos fallarle al pueblo de México, no podemos fallarle al legado del presidente López Obrador, no podemos fallarle a la historia, y por supuesto tampoco al futuro”.

En la reunión estuvieron presentes lxs gobernadorxs, diputados, senadorxs y militantes de ese partido; la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Rosa Icela Rodríguez, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, mandatarixs estatales electxs, entre otros.