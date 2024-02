Muere Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de AMLO

La SSC informó que policías recibieron el reporte sobre un hombre que falleció al interior de su domicilio, y confirmaron que se trataba del exfuncionario

Carlos Urzúa, primer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, falleció la tarde de este lunes, a la edad de 68 años.

La noticia del deceso la confirmaron familiares, “Con profundo pesar, la familia Urzúa Valverde comunica que el día de hoy, lunes 19 de febrero de 2024 falleció el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, ejemplar padre y esposo y destacado académico y economista mexicano. El Dr. Urzúa deja una huella significativa en nuestra familia, amigos y en el ámbito de las finanzas y la economía”, señala la publicación en su cuenta de X.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policías recibieron el reporte sobre un hombre que falleció al interior de su domicilio ubicado en la calle Santiago de la colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras.

“A través de la frecuencia de radio, los uniformados fueron informados de una persona lesionada en dicha vivienda y, al llegar, se entrevistaron con una mujer quien refirió que escuchó un fuerte golpe y, al revisar, vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza”, indicó en la tarjeta informativa.

Añadió que paramédicos que acudieron al sitio, diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso.

Diversos políticos se sumaron a las condolencias por la muerte de Carlos Urzúa, entre ellos Jenaro Villamil, Olga Sánchez Cordero, Arturo Herrera, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala, entre otros.

¿Quién era Carlos Urzúa?

Carlos Manuel Urzúa Macías nació el 9 de junio de 1955 en Aguascalientes. Fue académico, político y economista; miembro de la Academia Mexicana de Ciencias; licenciado y maestro en Matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, respectivamente y doctor en economía por la Universidad de Wisconsin.

Su trayectoria política incluyó su paso como secretario de Finanzas del gobierno del entonces Distrito Federal de 2000 a 2003 y en 2018, fue secretario de Hacienda y Crédito Público. Al último cargo renunció el 9 de julio de 2019, bajo el argumento de discrepancias en materia económica con el resto de la administración de López Obrador.

“…en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, señaló en aquella ocasión.