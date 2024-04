Sheinbaum acompaña a aspirantes a las gubernaturas de Puebla y Morelos en sus arranques de campaña

Alejandro Armenta inició sus actividades en Izúcar de Matamoros, mientras Margarita González lo hizo en la Plaza de Armas de Cuernavaca

La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, asistió el pasado domingo al inicio de campaña de Alejandro Armenta, que busca la gubernatura de Puebla, y más tarde con Margarita González, aspirante al Ejecutivo en Morelos.

Por la mañana en asamblea antes sus simpatizantes en el municipio poblano de Izúcar de Matamoros, aseguró que la oposición está desesperada e intenta engañar al electorado al usar de “manera ilegal” el logotipo del Instituto Nacional Electoral (INE) para decir que no está en contra de los programas sociales.

“Hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE que ellos (la oposición) hicieron y que dicen: ‘No se pueden quitar los programas sociales’, pues es que la gente ya no les cree. No ellos decían: ‘el INE no se toca’, ¿pues quién ahora está usando el logotipo del INE ilegalmente?, cuestionó.

Enfatizó la importancia de nunca olvidar que con los programas sociales tienen como objetivo brindar apoyo a quienes más lo necesita. Por ello, dijo, se seguirá apoyando al desarrollo del estado a través de proyectos como la creación de la ruta México-Puebla-Veracruz del tren de pasajeros; la mejora de la carretera que recorre la mixteca poblana; la tecnificación del campo con la implementación de paneles solares, así como apoyar las iniciativas de Alejandro Armenta como el impulso a los productores locales con la creación de Agroparques.

Sheinbaum Pardo puntualizó que los migrantes de esa entidad tendrán un mayor reconocimiento, “los poblanos y las poblanas, sostienen la economía de Puebla, sostienen la economía de México y también sostienen la economía de Estados Unidos”.

Por su parte, Armenta Mier, dijo que es fundamental seguir trabajando para que los sueños de todos los poblanos y las poblanas se cumplan, lo cual aseveró se logrará desde la unidad dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia y sobre todo, con la fuerza del pueblo de esta entidad.

“Llegó la hora del sueño mexicano con la doctora Claudia Sheinbaum, el sueño mexicano significa cuarta transformación, el sueño mexicano y poblano significa y humanismo mexicano, el humanismo que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum, significa poner en el centro de las atenciones, de todas las autoridades a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas de la diversidad sexual, a los campesinos, a los empresarios, a los maestros, a los productores”, acotó.

Va por mayoría en el Congreso de Morelos

Por la tarde, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo insistió en pedir a sus afines a votar por su movimiento para lograr, además de ganar la Presidencia, diputaciones federales y senadurías por el estado, obtener el Congreso local para poder elegir a un nuevo fiscal en la entidad.

En su oportunidad, González Saravia dijo en su arranque de campaña para la gubernatura de la entidad que entre su plan de gobierno está precisamente nombrar a un nuevo fiscal “para que no haya más feminicidios en Morelos”, descentralizar las oficinas gubernamentales, apoyo para el campo del cual viven 65 mil familias, hacer realidad la Ley de Participación Ciudadana, dignificar a la policía estatal, inclusión para personas en condición de calle, y someterse a la revocación de mandato, entre otras acciones.