Sheinbaum firma Pacto por la Primera Infancia

Claudia Sheinbaum aseguró que las niñas y los niños nacieron para ser felices, particularmente desde la primera infancia; no son el futuro de México, son el presente, y si los adultos no los atienden, protegen, cuidan, nutren, alimentan, les dan la posibilidad de jugar y de ser felices, no tendremos los ciudadanos que necesita nuestro país.

“Cuando un niño o una niña desde la primera infancia tiene amor, tiene cuidado, tiene protección, hablamos de una infancia posterior y de una vida adulta de una manera muy distinta”, expresó, antes de signar el Pacto por la Primera Infancia con colectivos y miembros de la sociedad civil.

En el Papalote Museo del Niño, la candidata a la Presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), mencionó que “firmó el pacto porque “creo que como mujeres tenemos una visión de protección muy especial por haber sido madres y por tener una relación especial con los niños y niñas, particularmente, de la primera infancia. Siempre dije que si no hubiera sido científica, si no estuviera en la política, probablemente me hubiera dedicado a ser maestra de jardín de niños porque siempre tuve una conexión especial con las niñas y los niños, y tenemos que proteger a los niños y a las niñas, y, sobre todo, desde la primera infancia, ¿cuál es la esencia de esa protección?, el apoyo desde el embarazo a las mujeres porque muchas veces, o por falta de información o por distintas razones, incluso de pobreza, no conocemos a qué nos vamos a enfrentar en el momento en que nazca nuestros hijos o nuestras hijas”.

Acotó que en materia de salud, las niñas y niños requieren atención, prevención, desde hacer tamizajes suficientes para saber si tienen algún problema que después van a enfrentar; también la vacunación, “indispensable”, pero también el seguimiento, particularmente en los primeros mil días de vida hasta los seis años y después cuando crezcan.

Sheinbaum Pardo indicó que el otro punto tiene que ver con la educación desde la primera infancia con la estimulación temprana, desde los primeros meses, y que los hijos y las hijas tengan la oportunidad de aprender y de motivarse.

“Por otro lado, lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición, que desde muy pequeños tengan la posibilidad de nutrirse y ahí es importantísima la lactancia materna. Durante años también no se vio esta importancia y hoy nuevamente se está recuperando su importancia, y tenemos que insistir en ello”, comentó.

Subrayó la importancia del juego para que los niños tengan amor y cuidados, pues junto con la protección, dijo, tendrán una infancia posterior y de la vida adulta de una manera muy distinta.

En su oportunidad, la presentadora, Luz Serrano, explicó que el pacto por la Primera Infancia consta de 12 metas para garantizar la salud, el bienestar y la educación de las niñas y niños en su primera etapa de vida: Disminuir la pobreza y pobreza extrema en la primera infancia; disminuir la nutrición crónica, anemia y sobrepeso en menores de 5 años; incrementar la lactancia; lograr que niñas y niños de 1 y 2 años tengan su esquema de vacunación completo.

Asimismo la aplicación del Tamiz neonatal e incrementar cobertura de salud para niños con discapacidad; incrementar porcentaje de menores de 5 años con adecuado desarrollo infantil; menores 3 años con educación inicial; después de 3 años reciban preescolar de calidad; programas de habilidades parentales para menores de 6 años; que todos los niños y niñas estén inscritos en registro civil antes de cumplir un año; avanzar en la erradicación de violencia contra la infancia, e incrementar la participación de padres en actividades de juego en la primera infancia.

Relación con Estados Unidos

Más tarde, al acudir como invitada a un diálogo con integrantes del Council of the Americas (COA), en la que estuvieron 120 directivos de empresas estadounidenses, Sheinbaum Pardo, afirmó que su equipo ya trabaja en ciertos puntos del T-MEC para cuando llegue el momento de su revisión en 2026.

“Por supuesto que depende de la voluntad política de todos los presidentes, pero partamos de la idea de que es una revisión del tratado, y ésta, evidentemente no la puede hacer sólo el gobierno, sino que tiene que hacerse con iniciativa privada. Nosotros ya estamos trabajando en ello con un equipo en donde participa Altagracia Gómez; el doctor Juan ramón de la Fuente; Marcelo Ebrard; y Diana Alarcón, y quien nos quiera acompañar desde ahora, bienvenido, bienvenida, y trabajamos en cuáles son aquellos puntos que están en debate como el transgénico, cómo se va a atender y muchos temas más que nos permiten potenciar el Tratado en su revisión”, señaló.

La abanderada afirmó que es tanta la dependencia mutua de ambas economías, siendo su principal socio comercial y de México a Estados Unidos, que desde su perspectiva de la soberanía de nuestro país, defendiendo a nuestro territorio y a los connacionales en el exterior, es factible hacer esta revisión sin grandes problemas.

“Si atendemos de una manera humana con lo que siempre hemos planteado nosotros, la cooperación para el desarrollo como el tema central a la solución de la migración y, teniendo en cuenta lo que estamos planteado como polo de desarrollo en Centroamérica y el sur de México, tenemos un potencial enorme para que no haya conflictos, sino al revés, que caminemos sobre hojuelas”.

Agregó que ambos países deben mantener excelentes relaciones, para así asegurar el máximo desarrollo entre ellas, “independientemente de lo que pase en Estados Unidos durante esta elección hace que vayamos a tener buenas relaciones sí o sí, porque esto es muy importante”, precisó.

La presidenta del Council of the Americas (COA), Susana Segal, felicitó a Claudia Sheinbaum ya que aseguró que “su plan, sus ideas, sus sueños para su país son extraordinarios”, al mismo tiempo de considerar espectacular su Proyecto de Nación.

El Council of the Americas, fundado en 1965, es una organización empresarial internacional, cuyas empresas agremiadas comparten un compromiso con el desarrollo económico y social en el hemisferio occidental, esto incluye a América del Norte, América Latina y el Caribe, conformada por 220 empresas multinacionales y globales.

Por la noche, Claudia Sheinbaum encabezó una asamblea con sus simpatizantes de la alcaldía Tlalpan, demarcación que gobernó de 2015 a 2017.