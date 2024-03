Sheinbaum llevará igualdad sustantiva y autonomía de las mujeres a la Constitución

La abanderada presidencial dijo que con estas acciones obtuvieron buenos resultados cuando gobernó la Ciudad de México

Por Jorge Almazán R.

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), refirió que, en caso de ganar la contienda, llevará a la Constitución temas de igualdad sustantiva y autonomía de las mujeres, tal como lo hizo en la Ciudad de México como jefa de gobierno.

“Estamos planteando una serie de acciones, algunas de ellas que hicimos en la Ciudad de México y nos dieron resultados. Cuando llegué al Gobierno de la ciudad había la propuesta de decretar la alerta de género y en ese momento yo dije que no era una cuestión solamente de decretarla, sino de tener un programa que nos permita disminuir la violencia contra las mujeres, porque hubo muchas alertas que se decretaron, pero se quedaron solamente en el papel”, dijo en conferencia durante su gira en León, Guanajuato.

Refirió que su propuesta es, primero, establecer la igualdad sustantiva de las mujeres en la Carta Magna; trato igualitario para mujeres y hombres, aunque con una definición mayor, que incluya el derecho a vivir una vida libre de violencia y de ahí derivar en acciones relacionadas con la educación, la cultura y medidas específicas.

Se trata, subrayó, de crear leyes a nivel nacional para avanzar en el tema de refugio para mujeres violentadas y para su protección, a fin de que ellas puedan permanecer en el hogar y el violentador sea el sancionado, es decir, “no sacar a la mujer y a los hijos y esconderlos” y al responsable aplicarle medidas cautelares dependiendo del delito o incluso su detención a partir de un proceso. Por ello, explicó, la ley se llama: El agresor sale de casa.

Acotó que otro punto es que en los Ministerios Públicos haya mujeres especializadas que atiendan estos asuntos, “normalmente llega una mujer a denunciar violencia y son minimizadas sus denuncias: ‘no, regrésate, conténtate con tu pareja porque es un problema de un asunto familiar’, y nosotros queremos que la mujer llegue al Ministerio Público y sea apoyada para que pueda presentar su denuncia, tener seguimiento y que haya justicia”.

La tercera acción es crear una Fiscalía Especializada en Feminicidio, “que atienda todo homicidio contra una mujer como si fuera feminicidio”. En este punto recordó el asesinato de una joven en Morelos. “Fue una denuncia en donde yo estuve insistiendo mucho; una joven, que, por no decretar el feminicidio se escondió, hasta que intervino la Fiscalía de la Ciudad de México. Si todo homicidio de una mujer es tratado como feminicidio entonces pueden llegar a aumentar los índices, pero se atiende como tal y la atención que hicimos o que hizo la fiscal (Ernestina Godoy) en la ciudad, tiene que ver mucho con la violencia familiar, porque el mayor porcentaje de feminicidios en el país tiene que ver con que el feminicida es el esposo, la pareja… una persona cercana a la mujer”.

Agregó que después vendría un programa de Prevención Integral y al mismo tiempo fortalecer la autonomía de las mujeres, con el Sistema Nacional de Cuidados, a través del DIF nacional y los de los estados.

En tanto, la candidata morenista a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, dijo que su Plan de Gobierno contempla 50 Ejes, entre ellos, el de seguridad para combatir las causas y coordinación entre las instancias correspondientes y que hoy no existen, “y esta falta de estrategia en la entidad es la causa de tanta inseguridad y el Congreso del Estado no conoce si hay una estrategia o no de Seguridad Pública, porque además no la hay, cuando tenemos cuatro mil policías y deberían ser 11 mil, que es la base estándar de la media nacional”.

Más tarde, Sheinbaum Pardo y Alcaraz Hernández, encabezaron mítines, en León y San Miguel de Allende, donde la exjefa de gobierno, expuso que este año llegará la transformación a esa entidad “con una mujer honesta como lo es Alma”.