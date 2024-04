Sheinbaum presenta su plan contra la corrupción

La candidata resaltó que no pueden gobernar quienes tengan conflicto de interés o sin transparencia en sus declaraciones patrimoniales

La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, subrayó que es indispensable el valor de la honestidad para garantizar un gobierno sin corrupción, por lo que no pueden llegar a posiciones de poder personajes con historial de conflicto de interés o asociados a este flagelo.

“No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y de conflicto de interés; no puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales; no puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria, es decir, no es suficiente, pero sí es indispensable, que quien conduzca el Gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad”, señaló.

La abanderada presentó el Eje Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción, que forma parte de su Proyecto de Nación, el cual resumió en Servidores públicos honestos, sistema de simplificación administrativa y de transparencia, así como instituciones que permitan compartir información para llegar a cero corrupción.

“La corrupción no es un asunto cultural como se decía antes, es un asunto que se generó durante años. Tenemos que avanzar aún más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y que cualquier servidor público sea sancionado, primero por la ciudadanía y segundo, por los sistemas de justicia y los de materia administrativa”, precisó.

En tanto, Javier Corral detalló que dicho eje de gobierno se divide en ocho puntos: Garantizar un enfoque de derechos, con el reconocimiento expreso en la Constitución de los derechos a una Buena Administración Pública y un Ambiente libre de corrupción; Impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno: es un acuerdo social y colectivo para que los distintos órdenes y poderes de gobierno asuman compromisos para resolver la corrupción.

También, crear la Agencia Federal Anticorrupción, organización especializada, con mayores herramientas de investigación para perseguir, por la vía administrativa, actos de corrupción; rediseñar la Secretaría de la Función Pública en la nueva Agencia Federal Anticorrupción, la cual centrará sus objetivos en las políticas de prevención de la corrupción, profesionalización del recurso humano y normatividad; el modelo Nacional para Investigar Delitos de Corrupción, que implica la creación de un Sistema de Inteligencia Anticorrupción y poner en funcionamiento el Sistema de Fiscalización.

Además, enfrentar la corrupción en cadena seguridad-justicia: Reforma profunda de las corporaciones policíacas, las procuradurías y fiscalías, ministerios públicos y del sistema judicial, a nivel federal y local; mejores contrataciones públicas y transparentes: contempla regulación de los principios y normas básicas en esta materia en todas las instituciones públicas con mayores controles; y criterios Generales de la Estrategia Anticorrupción, a partir de la colaboración entre estados, federación y municipios; Diseño de un esquema de denunciantes de corrupción; y profesionalización de servidores públicos que investigan actos de corrupción.

En su intervención, el coordinador de Plan de Gobierno y Diálogos por la Transformación, Juan Ramón de la Fuente, consideró que, con más de 250 mesas de diálogo en diversos temas, la campaña de la candidata de Morena, PT y PVEM está sustentada en propuestas serias, basadas en ciencia con conciencia.

Al evento también asistieron la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el director de Formación Política de Morena, Rafael Barajas El Fisgón; y la doctora Muna Dora Buchahin, especialista en anticorrupción, que como directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investigó el caso conocido como La Estafa Maestra.