Sheinbaum propone a banqueros una relocalización de inversiones

La candidata presidencial acudió a la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024 de BBVA México, donde destacó el impulso a sectores económicos estratégicos

Durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024 de BBVA México, Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PT y PVEM, se pronunció por una inversión ordenada y planeada para potenciar al país.

Agregó que existe “un momento muy bueno para México. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, y tampoco pasa nada porque esa es la democracia, pero si ponemos las cosas en la que sí estamos de acuerdo, y esta visión que a mí me entusiasma mucho de inversión en el país, de una manera ordenada, planeada, y no estoy hablando de regresar a un sistema de planeación sino de que entre todos pongamos las vocaciones regionales que nos permita potenciar no sólo la relocalización sino el gran potencial que tiene México desde sus científicos”, señaló.

Refirió que “México es de los países que más ingenieros e ingenieras recibe en el mundo, entonces con ese talento nacional y al mismo tiempo el potencial de la educación… nos va a ir muy bien en los próximos seis años”.

Durante la reunión, la exjefa de gobierno presentó a los consejeros nacionales lo que hizo en la capital en materia económica, así como su Proyecto de Nación para tener un país de bienestar.

Al preguntarle si ya habló con el actual titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que continúe el cargo si ella gana, Sheinbaum Pardo comentó que por el momento no, ya que en tiempos electorales está prohibido acercarse a los secretarios de Estado, pero esperará hacerlo para que siguiera un tiempo más en el cargo, además de que ya verá a quién propone para la Junta de Gobierno de Banco de México, y para la Corte en lugar del ministro Luis María Aguilar.

Al presentar su Estrategia de Relocalización como parte del plan de Prosperidad Compartida para elevar el potencial de desarrollo con bienestar y generar prosperidad compartida, apuntó que se fortalecerán y consolidarán los proyectos actuales, así como la consolidación de 12 polos de bienestar, que implican la inversión en vivienda, centros de salud, escuelas, conectividad y espacios de esparcimiento.

Asimismo el impulso a sectores estratégicos como en materia energética, turística, de infraestructura, en electromovilidad y automotriz, electrónica, logística, agroindustria, tecnologías de información y la industria farmacéutica; el desarrollo de 100 parques industriales en todo el país, adicionales a los 425 que actualmente existen, a través de la planeación de infraestructura, energía y su vinculación con las cadenas productivas de cada región.

Expuso que nuestro país tiene un gran potencial de desarrollo producto de la solidez de la economía mexicana que se traduce en finanzas públicas sanas; desempleo en su mínimo histórico y que, por primera vez, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Resaltó que en el último año ingresaron 36 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), 27% más que el año pasado.

Asimismo detalló que se respetará la autonomía del Banco de México; no habrá gasolinazos ni se condonarán impuestos a grandes contribuyentes y se mantendrá un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB). En tanto, aseguró que se profundizará la simplificación y digitalización de procesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT); se reforzará la eficiencia, control y recaudación en aduanas; y se continuará el aumento al salario mínimo para llegar a 2.5 canastas básicas mensuales.

Claudia Sheinbaum, en compañía de la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, encabezó una asamblea con simpatizantes en la explanada de la alcaldía Iztacalco, donde dijo que: “Los planes para la Ciudad de México incluyen el Proyecto Metropolitano para agua potable en la zona oriente y la inversión será del gobierno federal”, así como otros planes que incluyen movilidad y seguridad pública en esa demarcación.