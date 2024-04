Sheinbaum recorre Veracruz y Puebla, previo al segundo debate

Ante simpatizantes, la candidata presidencial presentó el proyecto Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad

Con la meta de que en 2030 la pobreza extrema multidimensional esté por debajo de 2%, Claudia Sheinbaum, presentó en Tuxpan, Veracruz, su eje temático del Proyecto de Nación, Derechos Sociales, Bienestar y Reducción de la Desigualdad, en el que sus 12 aristas están dirigidas a 7.2 millones de personas, tema que precisamente será uno de los que se aborden en el debate presidencial del próximo domingo.

“Durante el periodo neoliberal, lo que se hacía para reducir la pobreza eran programas fiscalizados de transferencia de recurso, entonces, de acuerdo con el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social), la pobreza extrema, particularmente el ingreso estaba asociado a un (salario) mínimo, lo que se hacía era transferir lo que representaba para poder salir de la pobreza, es decir, si el mínimo eran 200 pesos adicionales, pues es lo que se transferían, y eso se convirtió en un programa que no dio resultados y acabó siendo totalmente clientelar”, dijo la candidata a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PT y PVEM.

Subrayó que “nosotros no creemos en esa forma de disminución de la pobreza, sino en generar todos los derechos que les permita a las personas que viven en esa condición, poder salir de ella, y por eso hablamos de una acción combinada desde acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, y también programas sociales nuevos y los que ya existen que serán convertidos en derechos porque son universales y porque también el propio desarrollo económico del país, que va a permitir que no haya pobreza extrema en nuestro país, y si no, disminuirla de manera sustantiva, y el campo también porque hay una parte importante de la pobreza extrema que está en suelo rural, entonces el apoyo al campo de una manera integral ayudará a disminuirla, y estamos hablando de 7.5 millones de personas”.

En su momento, la coordinadora de este eje temático, Violeta Vázquez, detalló cada uno de los puntos que lo conforman, tras manifestar que se trabajará para garantizar una vida de bienestar, de derechos sociales y con reducción de la desigualdad.

Así, dijo, se crearía una pensión para mujeres de 60 a 64 años, la cual en el 2025 beneficiaría a un millón de mujeres, lo que se incrementará paulatinamente hasta llegar a una cobertura universal; se otorgaría a todos los niños y niñas la Beca para el Bienestar en Educación Básica, para beneficiar a 24 millones de estudiantes de educación básica pública; fortalecería el Programa para el Bienestar de Hijos e Hijas de Trabajadoras, incrementando el número de personas que reciben este apoyo; establecería el Programa Especial para la Seguridad Social y Laboral de los Jornaleros y Jornaleras en Agricultura y Pesca, para garantizar que quienes se dedican a estos sectores tengan acceso a la seguridad social, lo que se traduce en servicios de salud y educación.

Asimismo, surgiría el Sistema Nacional de Cuidados, en apoyo a las familias, a las mujeres agricultoras y de la maquila, así como para brindar atención a la primera infancia; mantendría y fortalecería todos los programas para el bienestar ya existentes, como la pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores, con Discapacidad, la becas Benito Juárez y Sembrando Vida, entre otros.

De manera anual los programas sociales existentes aumentarían y se garantizaría que sea superiores a la inflación; continuaría el incremento anual al salario mínimo y se aseguraría que este sea mayor a la inflación, así como establecerlo en consenso con los trabajadores, trabajadoras, empresarias y empresarios; salarios justos garantizados para profesiones estratégicas, como es el caso de los maestros y maestras de nivel básico, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeras y enfermeros.

Asimismo, Seguridad Social para Trabajadores de Plataformas (apps) dando a casi medio millón de personas que trabajan como conductores y repartidores todos los derechos laborales; el acceso a derechos como la educación, la salud y la vivienda se expandirían; y habría una implementación de la Estrategia Nacional para que No Haya Pobreza Extrema, con base en mecanismos de coordinación entre autoridades y niveles de gobierno; fortalecimiento de todos los programas sociales y protocolos de seguimiento.

En la presentación estuvieron, Rocío Nahle, candidata a gobernadora de Veracruz; José Antonio Peña, coordinador técnico de Diálogos por la Transformación; y Mario Delgado, presidente nacional de Morena y coordinador de campaña presidencial, entre otros.

Por la tarde, Sheinbaum Pardo, encabezó una asamblea en el municipio de Álamo Temapache, donde dijo que uno de los primeros proyectos que impulsará para Veracruz será la inversión en la infraestructura carretera para que de esta manera toda la zona norte del estado tenga una mejor conectividad.

Además, refirió que apoyaría a quienes se dedican al cultivo de los cítricos, para que siga la producción que es fundamental en la entidad, pero además que haya buenos precios para los productos; se seguirá rescatando Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, “que son empresas del pueblo de México y de la nación”, además de arreglar el hospital estatal.

Educación, clave



La siguiente asamblea con simpatizantes fue en Papantla, donde dijo que la educación es otra de las claves para continuar con el cambio en el estado, por lo que puntualizó, mejorará el salario de los maestros y maestras.

“Vamos a mejorar los salarios de los maestros y echar para atrás la reforma de pensiones del 97 y del 2007 para recuperar las pensiones justas de los maestros”, mientras que a representantes de las comunidades indígenas de la región como es el caso de la Totonacapan, hizo hincapié en que para la Cuarta Transformación una de las prioridades es reconocer el papel fundamental de los pueblos originarios, por lo que se les reconocerá como sujetos de derecho, “vamos a modificar el artículo 2 de la Constitución, para que los pueblos indígenas y afromexicanos sean sujetos de derecho, tengan autonomía, reconocimiento de sus tierras, de sus aguas y haya planes de justicia para todos los pueblos de México”.

Llega a Puebla



Sheinbaum Pardo concluyó su semana de asambleas y conferencias en compañía del candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, en el municipio de Huauchinango. La ex jefa de gobierno no tendrá actividades los próximos dos días, los cuales utilizará para prepararse de cara al segundo debate presidencial del domingo.