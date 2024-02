SSa alerta por fraude en venta de plazas para residencias médicas

En redes sociales ciruela una publicación para los interesados en ingresar al Sistema de Salud sin aplicar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)

La Secretaría de Salud (Ssa) alertó sobre una publicación que circula en redes sociales, con la cual se ofrece la venta de plazas para personal de salud, y de esta forma los aspirantes no hagan el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).

“Las plazas no están a la venta. No seas parte de un intento de FRAUDE. La información que circula sobre el ENARM y el Proceso para entrar de manera directa a la Residencia Médica es parte de un #FRAUDE y puede tener consecuencias para ti”, advirtió la dependencia federal en su cuenta de X.

De acuerdo con la oferta apócrifa, el usuario que la publicó logró entrar a la residencia médica sin aplicar la prueba necesaria, y está dirigida a quienes anteriormente también se sometieron a la evaluación y no aprobaron.

Además invita a quienes están en esta situación, a enviar su correo electrónico o un mensaje de texto para que el sistema de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) envíe los datos y posteriormente asigne un lugar como R1, es decir el primer año de un residente.

Sin embargo, la SSa recordó que los mecanismos de validación y los candados de seguridad del ENARM son inviolables, por lo cual los formatos y documentación falsa es detectada de inmediato.

En caso de que se descubra alguna irregularidad de este tipo, agregó, derivará en una consecuencia, además de las sanciones correspondientes para quien presente documentos apócrifos.

“Las plazas no están a la venta. Ni hay procesos extraordinarios para que puedas entrar si no pasaste el ENARM, no te dejes engañar”, reiteró el organismo.

Asimismo señaló que la única fuente oficial de información sobre el examen para ingresar a la residencia del Sistema de Salud federal, es a través de la página web de la CIFRHS: https://cifrhs.salud.gob.mx.