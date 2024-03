Tren Maya, proyecto estratégico para el desarrollo del país: Sheinbaum

La abanderada presidencial dijo que la obra permitirá mayor crecimiento industrial y agropecuario en el sureste mexicano

Por Jorge Almazán R.

La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Tren Maya es un gran proyecto estratégico para el desarrollo no sólo del sureste, sino del país y, aseguró, le tocará consolidarlo en caso de ganar la jornada electoral el próximo 2 de junio.

“La idea es que no sólo sea el Tren Maya, ya se ha hecho mucho en las comunidades, pero hay que hacer todavía más para que el desarrollo que trae el tren también tenga que ver con la infraestructura de los distintos pueblos, comunidades y ciudades alrededor de él, y luego el tren de carga que costaría menos porque ya están las vías y todo el desarrollo, sólo se requiere estaciones especiales y los vehículos, los trenes”, comentó a su arribo a la estación Valladolid, en Yucatán, tras un viaje de una hora 46 minutos desde Cancún, Quintana Roo, traslado que hizo junto al candidato a la gubernatura de Yucatán por la misma alianza, Joaquín Huacho Díaz.

Abundó que este tren es muy importante, pues está entrando el gasoducto en Yucatán y se están construyendo dos plantas de ciclo combinado en la entidad, lo que permitirá el desarrollo industrial de la zona y al mismo tiempo el desarrollo agropecuario que ya tiene el sureste, y el tren de carga permitirá potenciar eso, “vamos a invertir en Progreso también para hacer un cuarto de gran calado y también en Campeche”.

Subrayó que el tren de carga ayudará a la rentabilidad del proyecto del Tren Maya, los cuales, dijo, soportan los de pasajeros y es la idea que se seguirá con visitantes de toda la República y el extranjero, con lo que se muestra, resaltó, la potencialidad del desarrollo turístico nacional e internacional.

Al ser cuestionada al respecto de las críticas de ambientalistas al tren, enfatizó que “cualquier proyecto de desarrollo de infraestructura tiene impactos ambientales, ¿cuál es el tema de estos impactos?, es compensarlos o mitigarlos, y en el caso del Tren Maya, se decretaron un millón 400 mil hectáreas de áreas protegidas, lo que permite la conservación de la selva y de otros ecosistemas que hay en el sureste del país”.

Lamenta muerte de aspirante de Morena

Por otra parte, lamentó el asesinato el pasado martes de Tomás Mórales Patrón, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero.

“Evidentemente es lamentable que ocurra eso, y lo que he dicho es que es en ciertas zonas del país como Guerrero, Guanajuato o Jalisco, y no son los estados completos, (la violencia) no es generalizada en el país y por eso he dicho que debe haber protección en las elecciones en ciertas zonas, pero de ahí a decir que son elecciones que no van a poderse desarrollar porque hay una violencia generalizada en el país, no estoy de acuerdo”, concluyó.