Tres aerolíneas no pagaban TUA en el AICM

El exdirector de la terminal aérea señaló que interpusieron denuncias penales, ya que dos compañías se negaron a liquidar el adeudo

Autoridades del Aeropuerto Internacional de México (AICM) denunciaron a tres aerolíneas, que no cumplieron con el pago de la Tarifa de Uso del Aeropuerto (TUA), informó el exdirector de esa terminal aérea, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el almirante precisó que se trata de Interjet, Aeromar y Magnicharters, quienes no cubrieron dicho monto, por lo que ya hay dos denuncias penales.

En el caso de Magnicharters, el adeudo era de 74 millones de pesos: “no es una línea aérea comercial regular, sino es más bien de paquetes turísticos. Entonces, de manera muy responsable reconocieron la deuda e hicimos un programa de pagos con los intereses normativos, y lo están pagando de manera responsable, y ellos sí siguen volando”. Dicha compañía, precisó, ya redujo el monto en 83%.

Sin embargo, señaló, Aeromar acumuló un monto con la Secretaría de Hacienda, por 750 millones de pesos; además de su deuda con el sindicato, con Infonavit, al Seguro Social, a ASA combustible. Dijo que nunca interrumpieron sus vuelos a pesar de que los conminaron a pagar, pero se negaron.

“Los dueños no viven en México y además no tienen bienes propios. Entonces, los bajamos de volar desde aquel entonces y ahorita hay un concurso mercantil para que los pocos bienes que tengan les sean entregados a los sindicatos. Y mientras tanto, nosotros podamos utilizar esas instalaciones para poder sacar un beneficio económico”, acotó el funcionario.

Más de 600 vuelos ilegales

Velázquez Tiscareño reveló que entre las irregularidades detectadas en el AICM, anteriormente se contabilizaban un promedio de 600 vuelos ilegales por mes, los cuales no correspondían al horario oficial asignado, esto para fines netamente económicos de las aerolíneas, además de la falta de un método de control sobre las operaciones.

“Era una costumbre, inclusive no solamente en México, en que las líneas aéreas diseñan sus propios horarios en aquellos que le son comercialmente atractivos y los cuales no concuerdan, no coinciden con los horarios oficiales que dicta la autoridad. Quien dicta, según la ley, los horarios es la autoridad, esto es el Comité de Operaciones y Horarios de la administración del aeropuerto, y esto se los comunica a las líneas aéreas para que ellos escojan dentro de todos estos horarios los que les convienen”, afirmó.

Para terminar con estas irregularidades, añadió, se adoptaron medidas ordenadas por las autoridades, con una primera reducción de 61 a 52 operaciones por hora; dejaron de asignar horarios a las aerolíneas cargueras debido al cierre del aeropuerto a ese tipo de operaciones de carga dedicada y se mudaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

También eliminaron las operaciones sin horario asignado y los horarios comerciales en las pantallas de información de vuelo.