Combate los efectos de la menopausia con estas alternativas

La menopausia, la menstruación, la lactancia y la menopausia son momentos trascendentales en nuestra vida que nos afectan a nivel mental, físico y emocional

Por Ana Paula Domínguez

Como mujeres pasamos por diferentes etapas en la vida. Para el tratamiento de los síntomas propios de la menopausia, existen varias alternativas:

ACEPTACIÓN. El primer paso es aceptar las transiciones naturales de la vida, centrarse en reconocer la belleza interna y hacer un trabajo personal donde podamos reinventarnos.

HERBOLARIA. Paul Pitchford, autor del libro Healing with Whole Foods, recomienda consumir azafrán. “El azafrán se puede mezclar con arroz y verduras o con leche y miel y ayuda a eliminar la irritabilidad. No hay que hervirlo sino agregarlo a los alimentos una vez cocinados”, explica. También se recomienda agregar 2 cucharaditas de sábila a una taza de agua y tomarla diariamente, siempre y cuando no existan problemas de frío como ansiedad, pies y manos frías o artritis. La sábila ayudará a reducir la irritabilidad y los bochornos. Por último, la jalea real ayuda a tonificar el sistema hormonal y a que la mujer tenga energía.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. Para la correcta asimilación del calcio durante esta temporada, Pitchford recomienda consumir magnesio, vitamina D y Vitamina E para estimular la producción de estrógeno. También consumir 300 unidades de Vitamina E, 3 veces al día. Asimismo recomienda el complejo B, C y A.

ALIMENTACIÓN EN LA MENOPAUSIA. El médico Robert Svoboda recomienda incrementar el consumo de comida como el ajo, queso de soya (tofu), soya germinada, alfalfa y semilla de linaza. Hay que preferir las verduras crudas que los alimentos grasosos y fritos. Añadir a la dieta aceite de trigo, frijol de soya, frijol mongo germinado, alga nori, betabel, trigo entero, alga espirulina, fríjol negro, queso de soya o tofu, perejil y semilla de ajonjolí. La combinación de betabel con zanahoria se usa para la regulación hormonal y para fortalecer los síntomas propios de la menopausia.

Lo que hay que evitar:

El consumo de cafeína, alcohol y comida picante.

El consumo de carne roja.

Ejercicio en exceso o dietas extremas.

Reducir el consumo de carbohidratos.

Un consejo extra

Como mujeres, también es esencial comer cúrcuma de forma cotidiana. La cúrcuma es una raíz que ayuda a mantener saludables y fuertes los órganos femeninos; además ayuda a purificar la sangre, mantiene la piel joven e hidratada y permite combatir las infecciones vaginales.