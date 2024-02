De la pasarela a la pantalla: Lo que Ágatha Ruiz de la Prada puede aprender sobre sororidad

El desprecio de la diseñadora española por las amistades femeninas destaca cómo las opiniones de figuras influyentes en la moda contrastan con la importancia de tener buenas amigas y su impacto sobre la imagen corporal, la hermandad y la autoaceptación

Por Paty Soto

La reciente controversia generada por Ágatha Ruiz de la Prada, al revelar su preferencia por no salir a cenar con amigas debido a la preocupación de que “engorda”, contrasta fuertemente con el ethos de sus diseños y la esencia misma de lo que representa en el mundo de la moda. La diseñadora, conocida por sus creaciones vibrantes, llenas de color y alegría parece, a través de esta declaración, alejarse de los valores de inclusión y celebración de la diversidad que sus diseños parecen promover. Este contrapunto entre su postura personal y su obra creativa invita a una reflexión sobre la importancia de la amistad y la sororidad, conceptos que aparecen en producciones como la serie Feud: Capote vs The Swans (2024) y la película Sitting in Bars with Cake (2023).

En Feud: Capote vs The Swans, la traición de Truman Capote a su círculo íntimo de amigas, conocidas como “The Swans”, revela las complejas dinámicas de poder, lealtad y traición de las relaciones de amistad entre mujeres. Destaca la importancia de la sororidad como un bastión contra las adversidades, un mensaje que Ágatha podría contemplar. La unión y el apoyo mutuo entre estas mujeres, ante la traición, subrayan cómo la amistad y la solidaridad pueden convertirse en una fuerza transformadora, incluso frente a la más profunda de las decepciones.

Por otro lado, Sitting in Bars with Cake nos ofrece una perspectiva dulce y conmovedora de la amistad entre mujeres a través de la historia de Corinne y Jane, quienes, a pesar de las dificultades y la tragedia, encuentran en su relación un refugio y un catalizador para el crecimiento personal. La dedicación de Jane hacia Corinne durante su enfermedad y la continuación de su proyecto de cakebarring como lo prometió, ejemplifica la profundidad y la fuerza de la conexión que pueden tener las amistades femeninas. Presenta una valiosa lección sobre cómo las relaciones entre mujeres pueden ser fuente de empoderamiento, consuelo y alegría, incluso en los momentos más oscuros.

La controversia de Ágatha Ruiz de la Prada nos invita a reflexionar sobre cómo las relaciones entre mujeres, lejos de ser superficiales o centradas en competencias frívolas como el peso o la apariencia, son en realidad complejas y ricas en matices, capaces de ofrecer apoyo, comprensión y amor incondicional. A través de los ejemplos que, tanto estas producciones como las experiencias de quienes tenemos amigas, la diseñadora y la sociedad enquistada en ideas patriarcales podrían aprender sobre el verdadero valor de la sororidad y la amistad entre mujeres, reconociendo que estos lazos van mucho más allá de las apariencias y se arraigan en la aceptación, el apoyo mutuo y el crecimiento conjunto.

Estas historias nos recuerdan que, en un mundo que a menudo valora a las mujeres por su apariencia, las verdaderas amistades se construyen sobre cimientos de aceptación, empatía y un apoyo inquebrantable.