Emprendedor con aguinaldo: Cómo lograrlo y aprovecharlo al máximo

¿SE PUEDE TENER UN BONO DE FIN DE AÑO CUANDO ERES EMPRENDEDOR?

Cada año a los emprendedores les cae una verdad brutal: solo aquellos que organizaron bien sus finanzas pueden tener aguinaldo. Aunque existe la creencia de que al tener un negocio propio te olvidas de percibir un ingreso extra en fin de año, la realidad demuestra que es viable tenerlo, solo se requiere un pequeño detalle: haberlo planeado desde enero.

Así que si eres tu propio jefe y todavía no te cuentas con prestaciones como estas, estás a un paso de descubrir cómo hacerlo.

El aguinaldo, un arma de dos filos

Antes de que otra cosa suceda, tenemos que hablar del bono de fin de año para los colaboradores de tu negocio. Eso es lo primero que debes de garantizar en las finanzas de tu empresa. La Ley Federal del Trabajo te obliga en México a otorgar, por lo menos, 15 días de salario en esta remuneración, misma que debe ser finiquitada a más tardar el 20 de diciembre de cada año. En el caso de trabajadores que tengan menos de un año trabajando, se les otorga la parte proporcional.

Lo anterior provoca que los emprendedores gasten más en diciembre y eso dificulta contar con una gratificación económica decembrina para sí mismos. ¿Cómo entregar un incentivo a mí como cabeza de negocio si estoy llegando al cierre de mes en las últimas? La respuesta es obvia, pero requiere gran compromiso: hay que ahorrar para ello desde que inicia el año.

Estrategias para garantizar el aguinaldo de colaboradores y el propio

Primero debes asegurarte de que estás ahorrando una parte de tu paga extra en cada ingreso que sea percibido. Es decir, dedica una cuota fija para separar el dinero y eso te permitirá cubrir las necesidades de cierre de año con holgura, así como tener tu gratificación anual.

Realiza una proyección anual de ventas al principio del año para poder estimar el tiempo que te llevará juntar la cantidad que necesitas. Cuida no disponer de esa cantidad que sea separada.

Al realizar la planeación estratégica del nuevo periodo, no olvides integrar cuánto quieres ganar por este concepto y acomodar todo lo demás para lograrlo. Esto no solo te motivará, sino que te ayudará a confirmar la solvencia de tu negocio. Recuerda que ser emprendedor no significa que dejes de ganar dinero, al contrario, se trata de que puedas maximizar las ganancias y el ingreso para que con eso, puedas generar más transformación y mejores realidades.

ESTRATEGIAS PARA USAR EL DINERO DEL AGUINALDO DE LA MEJOR FORMA POSIBLE

Además de asegurarte de ahorrar una parte de tu aguinaldo, también hay otras estrategias que puedes usar para sacar el máximo provecho de tu dinero extra.

Una duda que siempre rondará a los emprendedores es qué es mejor para el desarrollo de sus negocios, si invertir o ahorrar. Si eres alguien que desea sacar el mayor provecho a su dinero, entonces es momento de darle respuesta. ¿Qué es mejor? Bueno, eso depende de tus objetivos y compromisos financieros.

Ahorrar significa reservar una cantidad de dinero para imprevistos que puedan surgir. Esto generalmente se realiza a través de alguna cuenta de banco, aprovechando la tasa de interés que ofrece una institución bancaria.

Invertir implica también reservar una cantidad de dinero, pero en vez de guardarla en una cuenta donde no ganará mucho, puedes usar tu dinero para comprar acciones, bonos u otros productos financieros que ofrecen tasas de interés mucho más atractivas aunque con mayor riesgo.

Si decides invertir en acciones u otro instrumento financiero, asegúrate de investigar bien antes de tomar una decisión. Esto significa que debes leer informes financieros, escuchar a analistas y leer noticias financieras para asegurarte de que estás tomando la mejor decisión posible. Esto te ayudará a asegurarte de que estás invirtiendo de manera responsable.

¿Qué dinero puedes invertir de esta forma? El que te asignes como aguinaldo o bono de fin de año. Aprovechar ese ingreso adicional para generar más dinero puede ser una excelente forma de empezar no solo a generar libertad financiera, sino estabilidad, Ahora, eso sí, es sumamente importante hacerlo con asesoría e información profesional para tomar la mejor decisión.

Texto por Laura Ramírez Delgado

