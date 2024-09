Cómo crear un disfraz icónico

Se acerca la temporada favorita para fiestas de disfraces, y para un look bien logrado sólo necesitas entender el estilo insignia que te inspira

Halloween es una oportunidad para ser creativo, pero diseñar el disfraz perfecto no significa que tengas que comprar o hacer un atuendo elaborado desde cero. Puedes crear un look original y fácilmente reconocible enfocándote en personajes y celebridades cuyo estilo personal es tan distintivo que sólo necesitas algunas prendas clave y accesorios para captar su esencia.

En la moda, a menudo hablamos de la idea de un “estilo característico” o “insignia”, esos elementos recurrentes que hacen que la apariencia de alguien sea icónica.

Al centrarte en estos elementos distintivos, puedes armar fácilmente un disfraz usando artículos que ya tienes o que puedes encontrar sin dificultad. Este enfoque no sólo ahorra dinero, sino que también te hace destacar de una manera que se siente estilizada, original y astuta.

La clave para disfrazarse exitosamente como cualquier personaje o celebridad icónica es desglosar su estilo hasta su esencia. No necesitas replicar todo su look de pies a cabeza.

En cambio, concéntrate en los pocos elementos más asociados a su imagen. ¿Es un color característico? ¿Un accesorio? ¿Una silueta en particular? A menudo, menos es más: cuando te concentras en esos elementos reconocibles, la gente lo entenderá de inmediato.

Sigue este paso a paso para crear tu disfraz:

Elige un personaje con una identidad visual fuerte: Selecciona a alguien con un look fácilmente identificable. Identifica las prendas clave: Enfócate en las prendas que son esenciales para su guardarropa, como el vestido negro de Audrey. Accesoriza con precisión: Piensa en artículos como las pelucas extravagantes de Moira Rose o las gafas redondas de Steve Jobs que consolidan su identidad. Abraza el detalle característico: Para Bowie, es un rayo; para Audrey, son las perlas. Estos pequeños pero icónicos detalles hacen que el disfraz sea reconocible. No te compliques: La simplicidad a menudo es el mejor enfoque cuando estás traduciendo la estética de alguien en un disfraz de Halloween.

Por ejemplo, Chappell Roan ha emergido como una sensación pop con una estética que mezcla colores vibrantes, accesorios divertidos y un toque retro. Para canalizar su estilo, piensa en monos inspirados en los años 70, patrones atrevidos y piezas llamativas como pendientes grandes o botas coloridas.

Unas gafas de sol con brillo o un sombrero exagerado añadirán ese extra de extravagancia que es característico de su look. La esencia de Chappell está en la audacia, así que no tengas miedo de mezclar colores brillantes y texturas divertidas para un look que sea tanto divertido como inconfundible.

Steve Jobs, el cofundador de Apple, tenía un uniforme minimalista: un suéter de cuello alto negro, jeans claros y gafas redondas. Estos tres elementos están tan ligados a su imagen que al juntarlos, inmediatamente nos viene a la mente.

Puedes recrear fácilmente este icónico look de magnate tecnológico añadiendo un iPhone para que el disfraz sea entendible. Es sutil, fácilmente reconocible, y te permite adoptar un enfoque “menos es más” en tu diseño de disfraz.

Ya sea que te inspires en la academia gótica de Wednesday Addams, la ropa urbana rebelde de Billie Eilish o el estilo regency de Penelope Featherington, puedes crear un disfraz de Halloween que llame la atención por los detalles que hacen que estas figuras sean icónicas.