Frío y fiestas: 10 tendencias audaces

Esta temporada, la moda reta a salir de tu zona de confort; el otoño/invierno 2024-2025 invita a explorar nuevas formas de expresarnos

Por Patricia Soto

Como hemos platicado, las tendencias van más allá de una simple actualización de temporada; son parte del autodescubrimiento. Este año están apostando por ideas audaces que animan a romper con lo convencional.

Aquí diez tendencias relevantes y cómo convierten la ropa en una declaración de estilo y expresión personal.

1. Sastrería de inspiración vintage

La sastrería está de vuelta, con un toque retro. Pantalones de pierna ancha, hombros definidos y cinturas ceñidas recuerdan las siluetas de los años 40 y 50. Max Mara y Saint Laurent ofrecen piezas poderosas y atemporales. Ponte un blazer oversized, como de película clásica, con un toque moderno.

2. Texturas maximalistas

Esas que invitan a tocarlas, como la piel sintética, el terciopelo y el jacquard son tejidos que aportan calidez y profundidad, dando a lo básico un toque de lujo. Un blazer de terciopelo o un abrigo de Dries Van Noten o Free People elevan tu look al instante.

3. Destellos metálicos

Atrás quedaron los días en que los metálicos eran sólo para la noche. Desde pantalones plateados hasta faldas bronce brillante, hoy están en todas partes. Gucci y J. Crew ofrecen prendas metálicas que añaden un toque sofisticado y atrevido a los guardarropas de invierno.

4. Capas monocromáticas

Esta idea minimalista atrae miradas sin saturar. Construye un look en diferentes tonalidades de un solo color. COS y The Row son expertos en looks monocromáticos elegantes, y marcas como Uniqlo hacen que esta tendencia sea accesible y asequible.

5. Abrigos de inspiración utilitaria

La ropa exterior es funcional, con bolsillos amplios, cierres y tejidos resistentes. Aritzia y Acne Studios ofrecen ideas para quien necesita que su ropa trabaje tanto como ellos.

6. Cuero en todo

Hoy se ve en faldas, pantalones, vestidos e incluso camisas. Con opciones premium en Bottega Veneta y alternativas veganas asequibles en Mango, es fácil hacer una declaración atrevida con looks de cuero de pies a cabeza.

7. Bufandas que destacan

La bufanda ya no es un simple accesorio; es protagonista. De gran tamaño y con patrones audaces, añaden tanto calidez como personalidad. Colócala sobre los hombros o enróllala alrededor del cuello, y transforma tu atuendo sencillo en algo memorable.

8. Siluetas de género fluido

Las líneas tradicionales entre masculino y femenino continúa difuminándose, con cortes amplios y siluetas rectas. JW Anderson y Uniqlo U animan a experimentar con formas y estilos inclusivos y expresivos.

9. Flores en tonos oscuros

Las flores se vuelven oscuras y dramáticas, con tonos profundos de burdeos, verde bosque y azul marino. Inspírate en Erdem y ASOS, que rompen con los estereotipos de la primavera.

10. Accesorios lúdicos

Llaveros, colgantes y adornos en forma de frutas o miniaturas de Coach se usan para personalizar bolsos. Otros son sombreros, mascadas en la cabeza, flats con joyería, etc.

Hoy no se trata de encajar; se trata de destacar. Cada tendencia invita a explorar nuevas facetas de nosotros mismos. Hagamos de nuestro guardarropa una extensión de lo que somos: audaces, expresivos y únicos.

