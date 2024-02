Productividad y bienestar

Muchas veces la vida chilanga nos desenfoca de las obligaciones y compromisos que en verdad valen la pena

Por Ana Paula Domínguez

Hoy más que nunca vivimos distraídos, sobre todo por dos razones: la primera, porque tenemos una cantidad de actividades desorbitantes; y la segunda, porque a cada rato estamos revisando nuestros dispositivos digitales y perdiendo una gran cantidad de tiempo. Pero la realidad es así y está únicamente en nosotros, tomar la determinación de hacer cambios en pro de nuestro balance físico, mental, emocional y en pro de nuestra productividad.

Una gran cantidad de personas se acercan a mí diciendo que no encuentran espacio para hacer ejercicio o yoga, ni mucho menos para meditar. A lo que yo les pregunto: ¿no tienes tiempo o no le das un espacio en tu agenda? Un error que cometemos es ir llenando nuestra agenda con cualquier cosa que nos propongan: junta 1, compromiso 2, evento 3… y eventualmente como no hay límites, no logramos hacer esas actividades que son importantes para nosotros como personas y acabamos descansando muy poco por decir que sí a todo lo que nos propusieron.

“Hay que saber decir que NO a otros para decirnos que SÍ a nosotros mismos”, decía una de mis maestras, y sin embargo, en la cultura chilanga eso no se acostumbra; por eso, hoy te comparto estos tips que pueden hacerte la diferencia:

Un día antes de iniciar la semana:

Haz una lista de todos los pendientes y actividades que tienes y quieres realizar.

Elige en cuál te vas a enfocar primero. Hay actividades que son prioritarias y que te van a hacer dar un salto cuántico. Las cosas tienen diferente peso, no es lo mismo contestar un mail que hacer una presentación de resultados.

Ponle un tiempo a cada actividad que vas a realizar.

Mientras más tiempo tenemos, más se diluye la actividad. Al ponerle una fecha y un tiempo a la actividad, más fácil será llevarla a cabo. Para acotar el tiempo, ponle un cronómetro para conocer el tiempo que pasarás en esa actividad.

No procrastines. Apaga tu teléfono, salte de las redes sociales y haz las cosas que realmente importan sin que nada te interrumpa.

Procura generar momentos en el día para tener espacio mental, tomar una caminata de 20 minutos y no hacer nada. Es en esos espacios de reflexión en donde inicia el proceso creativo.

