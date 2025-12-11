Las pastorelas vuelven a las andadas

Clásicas o fuera de lo tradicional, estas obras siguen activas en su eterna lucha del bien contra el mal. Te dejamos una lista de algunas en la CDMX

Cuando llega diciembre, la oferta teatral y de entretenimiento de la Ciudad de México recibe con alegría una nueva temporada de clásicos que básicamente se han convertido en una tradición anual como las distintas versiones de Un cuento de Navidad o El cascanueces.

Pero entre todas las propuestas escénicas, las que nunca pueden faltar son las pastorelas. Pícaras, críticas, en versos o de ambiente muy familiar, son el montaje por excelencia en la época decembrina. Es casi seguro que en algún colegio de la capital habrá niñas y niños personificando la llegada de los pastores a Belén o que algún teatro tendrá el anuncio de una versión tradicional o moderna.

Así que nosotros nos dimos a la tarea de buscar la ola de estas historias que duran pocos días en cartelera. Si eres de los que sigue la tendencia de clásicos, a lo mejor encuentras una nueva para darle la oportunidad. Pero si ya tiene años que no te lanzas a una, chance con alguna te animas.

Las más clásicas

Tradicional pastorela mexicana

Es la propuesta perfecta para acercarse a la tradición navideña en nuestro país. Por un lado, hace un repaso por el origen de las pastorelas en México. Y por el otro lado, pone el ejemplo con su versión de la batalla típica entre el bien y el mal protagonizada por los siete pecados capitales convertidos en demonios y el Arcángel San Miguel con su escudero San Rafael montado en un burro. Su virtud es que se propone brindar la experiencia completa con ponche de bienvenida, la posada, fuegos artificiales, cena mexicana (con tamales y atole) y una rifa de piñatas. Todo se realiza al aire libre.

Dónde: Claustro del Instituto Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn) Cuándo: 18 al 28 de diciembre Horario: entre las 18:00 y las 20:00 (la hora de función cambia por día) Costo: $700

La noche más venturosa

“La pastorela más barroca” es una adaptación de la Pastorela en dos actos (1817), de José Joaquín Fernández de Lizardi, que lleva varios años circulando por diferentes puntos de la CDMX con la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano. Esta puesta es más fiel a la tradición, omitiendo los chistes en doble sentido y dando prioridad al enfrentamiento del ser humano con la tentación. Aquí Luzbel no pelea con un arcángel, sino que termina huyendo de los mismos pastores.

Dónde: Museo Casa del Risco (Plaza de San Jacinto 5 y 15, col. San Ángel) Cuándo: 18 al 21 de diciembre Horario: jue a sáb, 19:00; dom, 18:00 Costo: $500 Reservación: [email protected]

Alas vs. Cuernos

El Centro Histórico recibe año con año una puesta en escena con la cual tanto infantes como adultos puedan reírse de las peripecias que pasan los pastores en su camino a Belén. En Alas vs. Cuernos, los alumnos de la Escuela de Ángeles se preparan para confrontar al señor del averno y así evitar que ponga obstáculos en el camino hacia Jesús. Sin embargo, este celestial equipo también tendrá sus problemillas. Con cambio de locación en cada presentación, sus últimas tres funciones estarán en la Plaza Santo Domingo el 10 de diciembre, Plaza Santísima el 13 y Alameda Central el 14.

Dónde: Plaza Santo Domingo (República de Brasil esq. Belisario Domínguez), Plaza Santísima (Santísima esq. Emiliano Zapata) y Alameda Central (av. Hidalgo s/n) Cuándo: mié 10, 15:00; sáb 13, 13:00; dom 14, 16:00 Costo: gratis

Las diferentes

Muestra de pastorelas

El final de cada pastorela podrá ser el mismo, pero la manera de llegar es la que hace la diferencia. Tal como verás en la Primera Muestra de Pastorelas del Foro La Cura. En ¡Corre, que nos lleva el diablo!, una pareja de pastores se enfrenta a los obstáculos de Luzbel; en ¡Diablos! Ya llegó, La Navidad, un ángel se interpone en los planes de un diablo mañoso; en Pastorela 100 mexicanos dijeron, la pelea incluirá a Santa Claus; en Los puños del Ángel, hay hasta actos circenses; y en Diablos!!! Qué hicieron??, a los diablos se les hizo un poco tarde y descubrirán que a Jesús ya hasta la barba le creció. Sólo se presentará una función de cada pastorela.

Dónde: Foro La Cura (Marcos Carrillo 356, col. Viaducto Piedad) Cuándo: 20 al 28 de diciembre Horario: sáb 20 y 27, 17:00; dom 21, 16:00 y 18:30; dom 28, 18:00 Costo: $150 y $200 por pastorela

Entre huaraches, pingos y ángeles

Esta pastorela va más allá de la llegada a Belén. La protagonista de esta puesta es Juvencia, una niña de provincia que sueña con reencontrarse con sus papás que se fueron a otro país en busca de mejores oportunidades. Inesperadamente, Juvencia y su abuela recibirán una misión divina, y en pleno viaje por el bien, no faltará el mal que quiera convencerla de olvidarse de su familia. Es una propuesta con una lección familiar que brindar.

Dónde: Foro Expresarte (Av. Miguel Ángel de Quevedo 121, col. Chimalistac) Cuándo: hasta el 21 de diciembre Horario: sáb 13, 13:00; dom 14 y 21, 18:00 Costo: $400

Pastorela de leyendas, al mezcal

La misión de los pastores ha cambiado: ya no se trata de llegar al nacimiento del Niño Dios, sino de convertir en buenas personas a diferentes personajes de leyenda como El Charro Negro, la Llorona, una Bruja y a Hernán Cortés. Para acompañar esta original pastorela, la experiencia se complementa con unos tragos de mezcal.

Dónde: Templo Mezcalería (Donceles 88, Centro Histórico) Cuándo: 21, 26 y 27 de diciembre Horario: 19:00 Costo: $500 Reservación: WhatsApp al 56 4643 6259 o 55 6198 1223

Con el paso del tiempo, las pastorelas han dejado de ser meras representaciones religiosas para añadir en sus tramas elementos de reflexión, crítica social, humor y sátira relacionados con la vida cotidiana

Una manera “amigable” de evangelizar

Se dice que las pastorelas tienen su raíz en representaciones de un solo acto que se realizaban en Europa en la Edad Media. Con la Conquista, estas creaciones teatrales se convirtieron en un medio para transmitir la fe cristiana a los indígenas, logrando involucrar en ellas elementos como música y danza que les eran comunes para que la religión fuera mejor aceptada. Diferentes fuentes señalan a La adoración de los Reyes Magos (1550), escrita en náhuatl por el franciscano Fray Andrés de Olmos, como la primera pastorela; aunque fray Juan de Zumárraga ya había expedido en 1530 una ordenanza para representar la Farsa de la Natividad Gozosa de Nuestro Salvador.