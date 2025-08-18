Ya hay convocatoria para la Copa de Futbol Infantil

Como parte de los eventos rumbo al Mundial 2026, la CDMX organiza este torneo pambolero entre niños y niñas de 9 a 16 años

Por Edgar Segura*

¡Hay reta! Como parte de las actividades previas al Mundial 2026, niños y niñas chilangas podrán participar en la Copa de Futbol Infantil de la Ciudad de México. La Secretaría de Turismo, el Instituto del Deporte y el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES informaron que a partir de septiembre se disputará este torneo que coronará a campeones de cuatro distintas categorías de niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 16 años de edad.

De acuerdo con un comunicado del gobierno capitalino, este torneo “forma parte del legado que la CDMX está construyendo rumbo al Mundial 2026, promoviendo valores como la equidad, el respeto, la inclusión y la diversidad desde las primeras etapas del desarrollo deportivo”.

En ese sentido, la copa contará con dos ramas. Por un lado, estará la varonil/mixta, donde podrán participar equipos conformados por niños y niñas. Y por otro lado, habrá una rama femenil.

En cada rama habrá cuatro categorías dependiendo el año de nacimiento de los participantes:

15 a 16 años (2009-2010)

13 a 14 años (2011-2012)

11 a 12 años (2013-2014)

9 a 10 años (2015-2016)

De acuerdo con la convocatoria, “los atletas durante todo el proceso de clasificación sólo podrán participar representando a un equipo y en la categoría que les corresponde, de acuerdo con su edad y año de nacimiento, por lo que no se permite subir o bajar de categoría, ni la participación de atletas menores a las edades convocadas.

Cada equipo podrá registrar un máximo de dos jugadores que cuenten con registro vigente de algún Club Profesional, ya sea Tercera División, Profesional (TDP), Liga Premier, Expansión MX, Liga MX Femenil, Liga MX Sub-16 y Liga MX Sub-14.

Fecha y requisitos y cómo inscribir un equipo

Las instituciones organizadoras informaron que las inscripciones de equipos estarán abiertas hasta el próximo 21 de septiembre “con la finalidad de esperar el regreso a clases y dar cabida a las y los estudiantes”.

Entre los requisitos solicitados para inscribir un equipo se destaca que:

Cada equipo deberá contar con un mínimo de 7 y un máximo de 10 jugadores.

También deberá tener un entrenador y un auxiliar.

Deberá haber una persona responsable del equipo que se encargue de hacer el registro.

La persona encargada del registro deberá tener una cuenta de Llave CDMX.

El registro se podrá realizar en la página https://indeporte.cdmx.gob.mx/copadefutbolinfantil.

Una vez que los equipos se hayan registrado, se disputará el torneo que tendrá dos etapas. La primera será la Etapa Intramuros, que se disputará en septiembre y octubre entre equipos de la misma alcaldía. Será una fase de grupos para garantizar que todos los equipos jueguen un mínimo de partidos y luego habrá etapas eliminatorias para obtener al campeón de cada alcaldía.

La segunda etapa será la Interalcaldías, que disputarán únicamente los campeones de cada demarcación de la ciudad. Los enfrentamientos serán de eliminación directa hasta encontrar al equipo campeón de la CDMX.

Otras actividades rumbos al Mundial

La Copa de Futbol Infantil es una de varias actividades que habrá en la CDMX antes del Mundial 2026. Entre ellas destacan romper récord con la clase de futbol más grande del mundo y la ola más grande del planeta. Se tiene previsto que la clase masiva sea en enero del siguiente año, es decir, cinco meses antes del inicio del torneo internacional que arrancará el 11 de junio. El intento de crear la ola más grande del mundo aún no tiene fecha tentativa, pero lo que sí se sabe es cómo será la dinámica: el reto será alinear a una cantidad de personas suficientes para formar una hilera que se extienda desde el Zócalo hasta el Coloso de Santa Úrsula.

21 de septiembre es la fecha límite para la inscripción, pero si antes se llega al tope de 4,052 equipos ya no se podrán validar los equipos restantes, aun si realizaron el registro

*Texto adaptado para Chilango Diario