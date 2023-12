El rockero que se convirtió en Director de Diageo (II)

En esta segunda –y última– entrega, Mariano Perotti, director general de Diageo en México, nos comparte algunas ideas sobre cómo construir el liderazgo para un mundo incierto

Por Genaro Mejía

Después de más de 24 años de una carrera ascendente en Grupo Danone y frente a la posibilidad de tomar un nuevo puesto que lo llevaría a otro territorio lejos de México, Mariano Perotti decidió priorizar a su familia y establecerse en nuestro país, un lugar que les ha cobijado y donde querían estar, en lugar de reubicarse nuevamente.

“Prioricé todos los aprendizajes. Me dije: la familia se quiere quedar acá y no nos vamos, nos reinventaremos, haremos otra cosa, ya lo veremos”, cuenta en entrevista.

En julio de 2021, cuando cerraba su ciclo en aquella multinacional, Mariano recibió la invitación para sumarse al equipo de Diageo en México. Aunque aún no había pensado lo que quería hacer como siguiente paso, la clave fue que él tenía muy claro lo que no quería. Así que la posibilidad de un nuevo comienzo en México, de armar a su equipo y de tener tiempo para estar cerca y cuidar de su familia fueron parte de sus pilares para tomar el reto propuesto en medio de la pandemia por COVID-19.

Al mirar a Diageo, se encontró con una compañía global con más de 200 marcas de bebidas con alcohol –muchas de ellas icónicas como Don Julio, Johnnie Walker, Tanqueray y la cerveza Guinness– y también con un sólido compromiso con la responsabilidad en el consumo, con la equidad de género, la diversidad, el impacto social y ambiental, así que decidió aceptar.

Porque en Diageo podría conectar su propósito personal con el propósito corporativo.

“Ayudar a las personas ser un poquito mejores todos los días, ese es mi propósito”, dice. Este mundo, con tantos problemas e injusticias, afirma, “nos obliga a las empresas a intentar tener un mundo más igualitario”.

Para él, las personas y las organizaciones debemos ser agentes de cambio y la única forma es conectar con esa pasión por cambiar al mundo. Dice que no hay otra opción para las empresas del futuro: “Si no estás conectado con la comunidad, con tus socios y clientes, lo más probable es que te quedes obsoleto.”

Líderes para un mundo incierto



La forma que tiene Mariano de ver el mundo es muy particular. Contador de profesión, pero músico apasionado, ha leído a los clásicos del management, pero también a los autores neoliberales y socialistas. Mientras lidera al equipo de Diageo en México, se da tiempo para tocar en una banda de rock y recuerda con frecuencia a su equipo la importancia de conectar con su propósito y con lo que disfrutan hacer.

La música está en los equipos, en la innovación, pero también en el logro de resultados y en el liderazgo de equipos de alto desempeño y diversos como el que hay en Diageo, asegura. Con esta peculiar visión del liderazgo y los negocios, nos comparte algunas ideas para construir los líderes que el mundo incierto de hoy necesita:

Adáptate al cambio porque el cambio es inevitable.

Controla lo que puedas controlar y no pierdas el tiempo en lo que no está en tus manos.

Tolera la frustración, pese a que el ratio de efectividad de tus proyectos será cada vez más bajo debido a los cambios constantes del mundo.

No te des por vencido, persigue tus sueños y triunfarás.

Encuentra tu pasión y conecta con ella en todo lo que hagas.

Obsesiónate por conectar la misión de tu organización con el propósito de cada persona de tu equipo.

Dedícale tiempo a tu equipo, escúchalo y trabaja para que ninguna persona la pase mal en su trabajo.

Conectar tu pasión con tu propósito, dice Mariano, es la única forma de alcanzar el éxito en lo que hagas:

“Para triunfar te tienes que apasionar, te tienes que inspirar, porque si no es muy difícil liderar o sumar… Si no ves o transmites ese fuego interno, no funciona. Por eso en cada persona tiene que haber una pasión, tiene que haber un objetivo, un propósito, una misión y nada mejor que nutrirla cada día con lo que haces.”