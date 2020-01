35 nuevos titulares del IMSS rinden protesta en las entidades federativas

En sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ayer rindieron protesta los 35 nuevos Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada. Los antes conocidos como delegados, entrarán en funciones a partir del 15 de febrero.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó en el acto solemne que los perfiles electos llegaron a estas posiciones porque fueron los mejor evaluados en el primer Concurso de Oposición en la historia del IMSS que se realizó para designar a los nuevos representantes en las entidades federativas.

“Sé que son los mejores, sé que se evaluaron muy bien, no somos amigos, no son recomendados de nadie, no están aquí por ninguna cuota, por ningún cuate, están porque son los mejores y las mejores que nos van a ir a representar”, afirmó Robledo ante consejeros del sector patronal, obrero y de gobierno.

De los 35 perfiles que resultaron electos, 17 son mujeres y 18 hombres. De éstos, 29 son personal médico (12 mujeres y 17 hombres); y seis de enfermería (cinco mujeres y un hombre). Cabe destacar que 15 de ellos son jubilados (nueve mujeres y seis hombres); y 14 de son docentes (siete mujeres y siete hombres). Todos con amplia experiencia dentro del IMSS, y en cuyas trayectorias hay siglos de experiencia acumulada.

Los nuevos Titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS son: Dr. Oscar Arturo Martínez Rodríguez (Aguascalientes), Dra. Desiree Sagarnaga Durante (Baja California), Dr. José Luis Ahuja Navarro (Baja California Sur), Dr. Carlos Félix Medina Villegas (Campeche), Dr. Francisco Javier Padilla del Toro (Coahuila), Dr. Edgar Javán Vargas Salazar (Colima), Dr. Enrique Leobardo Ureña Bogarin (Chiapas), Dr. Arturo Daniel Bonilla y Calderón (Chihuahua), Dr. José Antonio Zamudio González (Ciudad de México Norte), Dr. Juan José Evangelista Salazar (Ciudad de México Sur), Enfermero Julio Gutiérrez Méndez (Durango), Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo (Guanajuato) y Enfermera Josefina Estrada Martínez (Guerrero).



Les acompañan Dra. Claudia Díaz Pérez (Hidalgo), Enfermera Edith Bermudez Alonzo (Jalisco), Dr. Misael Ley Mejía (Estado de México Oriente), Dra. Miralda Aguilar Patraca (Estado de México Poniente), Enfermera Ma. Luisa Rodea Pimentel (Michoacán), Dr. Francisco Monsebaiz Salinas (Morelos), Dr. Jorge Martínez Torres (Nayarit), Dra. Karla Guadalupe López López (Nuevo León), Dr. José David Orgaz Fernández (Oaxaca), Dra. María Aurora Treviño García (Puebla), Enfermera Martha Eloísa Sánchez Vázquez (Querétaro), Dra. Xóchitl Refugio Romero Guerrero (Quintana Roo), Dra. María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano (San Luis Potosí), Dr. Luis Rafael López Ocaña (Sinaloa), Dr. Edgar Jesús Zitle García (Sonora), Enfermera Rosa Herlinda Madrigal Miramontes (Tabasco), Dra. Velia Patricia Silva Delfin (Tamaulipas), Dr. José Luis Aranza Aguilar (Tlaxcala), Dra. María de Lourdes Carranza Bernal (Veracruz Norte), Dra. Celida Duque Molina (Veracruz Sur), Dra. Miriam Victoria Sánchez Castro (Yucatán) y Dra. Saandra Durán Vázquez (Zacatecas).

Por primera vez el H. Consejo Técnico del IMSS abrió sus puertas a una sesión pública, a fin de dar certeza y transparencia al proceso de elección de los nuevos funcionarios.