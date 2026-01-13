Adiós gym caro: lugares gratis para hacer ejercicio

Porque hacer ejercicio no tiene que dolerle a tu cartera, estos espacios gratuitos son perfectos para sudar a gusto

Por Aline Suárez del Real Islas

Uno de los propósitos más comunes al iniciar el año es hacer ejercicio. Los gimnasios y clubes deportivos registran un alza en las inscripciones como muestra del deseo de las personas que quieren ser más saludables y bajar de peso.

Pero estos sitios privados no son los únicos lugares donde se puede iniciar o continuar con este buen propósito. En la CDMX hay muchos espacios públicos, gratuitos, accesibles y muy concurridos.

La mayoría son al aire libre, lo cual puede traer beneficios extra pues investigaciones de universidades como Harvard, Nottingham Trent University y la la propia UNAM han demostrado que tener actividad en espacios abiertos beneficia no sólo físicamente sino también en aspectos cognitivos y de salud mental.

Ya sea para correr, hacer bicicleta o rutinas con aparatos, te enlistamos aquí algunos de esos lugares chilangos para ponerte los tenis y empezar el año en modo fitness.

Pista de Corredores “El Sope”

El bosque de Chapultepec lo tiene todo, incluída la pista de corredores más popular entre las personas que entrenan atletismo. Su superficie es de tezontle de grano fino. Cuenta con dos circuitos de 1,200 y 800 metros. Tiene un área de calentamiento y una pista de 100 metros para entrenamiento. Además de que por la tarde noche se encuentra completamente iluminada.

Dónde: Bosque de Chapultepec II Sección Horario: mar a dom, de 06:00 a 21:00 Cómo llego: el Metro Chapultepec es el más cercano; el Metrobús que va por Reforma también es opción.

Bosque de Tlalpan

Otro espacio favorito entre los corredores. Este lugar se localiza al sur de la capital y tiene nueve rutas diferentes. Algunas pistas son de arcilla, otras son pavimentadas y otras de montaña, con longitudes entre los 886 y 5,943 metros (que es la ruta de montaña). Sus árboles altos te ofrecen sombra todo el tiempo y en el trayecto encontrarás bebederos y baños.

Dónde: Parques del Pedregal Horario: mar a dom, de 05:00 a 17:00 Cómo llego: la estación Viveros del Metro y El Caminero del Metrobús son las más cercanas. En automóvil llegas por Avenida Insurgentes o por el Periférico

Parque Canal Nacional

Su historia data de tiempos prehispánicos. Por muchos años estuvo abandonado y en pésimas condiciones, pero en 2023 terminó la última fase de su rehabilitación y hoy es un espacio familiar de recreación y también de actividad física. Cuenta con trotapista, ciclovía, áreas con aparatos de gimnasio, espacios para jugar futbol y una zona especial para practicar parkour. Todo es gratuito y al aire libre, entre puentes para cruzar el canal y disfrutar de la naturaleza y las aves que llegan ahí. Además tiene acceso 24 horas, por lo que puedes hacer ejercicio también por las noches. El sitio está bien iluminado.

Dónde: Av. Río Churubusco esq. Av. Paseo de los Jardínes, col. Paseos de Taxqueña Horario: todos los días, 24 horas Cómo llego: las estaciones del metro más cercanas son Mexicaltzingo, Atlalilco, Culhuacán y San Andrés Tomatlán, pero hay que caminar unos 20 minutos para llegar. Las líneas 2 y 5 del Metrobús tienen varias estaciones cerca del parque

Utopías Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa inició con este proyecto en 2019. Es un programa de recuperación de espacios abandonados que ofrecen una amplia oferta de actividades culturales y deportivas. Actualmente hay 11 instalaciones repartidas por toda la alcaldía que ofrecen clases de diferentes disciplinas como natación, patinaje en hielo y sobre ruedas, ciclismo, box, gimnasia olímpica, futbol, voleibol, pista de atletismo, muro de escalar y en algunas sedes hay un amplio gimnasio de dos pisos.

Dónde: encuentra las direcciones en utopias.mx Horario: mar a dom, de 06:00 a 20:00 Cómo llego: todas las Utopías están cerca de alguna estación del Metro o avenida principal, por lo que es fácil llegar en automóvil y en transporte público

Parque Tezozómoc

Una buena opción al norte de la ciudad es este parque en los límites de Azcapotzalco y Naucalpan, Estado de México. Es un sitio ideal para hacer ejercicio y estar en contacto con la naturaleza. En el centro hay un lago y lo rodea un circuito ideal para correr o caminar. Cuenta con ciclopista, canchas de futbol y pista de patinaje.

Dónde: Manuel Salazar s/n, Hacienda del Rosario, col. Prados del Rosario Horario: mar a dom, 06:00 a 18:00 Cómo llego: la estación del Metro y del Metrobús más cercana es Parque Tezozómoc

Parque México

En lo más céntrico de la CDMX, este parque urbano es un espacio de encuentro no sólo para quienes viven en las colonias aledañas, sino para quienes visitan y turistean en La Condesa, una de las zonas más concurridas de la urbe. El parque cuenta con nueve hectáreas de superficie y además de ser un punto de encuentro cultural y artístico, es un buen espacio para hacer ejercicio. Puedes caminar, correr, andar en bici o patines y también realizar rutinas de ejercicio.

Ubicación: Av. México s/n, col. Hipódromo Condesa Horario: todos los días, 24 horas Cómo llego: la estación Chilpancingo del Metro y la estación Sonora del Metrobús son las más cercanas.

Así que ubica la opción que quede más cerca de donde vives o trabajas y comienza el año haciendo ejercicio al aire libre. Además, en la mayoría de estos parques y deportivos hay aparatos para rutinas de ejercicios y en algunos casos trotapistas y ciclovías a las que puedes sacar provecho para cumplir tus metas.

Sólo recuerda atender las indicaciones de la calidad del aire, porque si bien hacer ejercicio en el exterior tiene muchos beneficios, cuando los índices de contaminantes son excesivos lo mejor es no hacerlo para no poner en riesgo la salud.

Algunos de estos parques y centros deportivos han sido rehabilitados o construidos recientemente y no sólo son para hacer ejercicio sino también para disfrutar de actividades culturales y familiares