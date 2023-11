Buen Fin 2023: sencillas recomendaciones para comprar de manera segura

Profeco emitió diversos consejos para evitar fraudes en las tiendas y sitios digitales

Del 17 al 20 de noviembre próximos las empresas en México ofrecerán descuentos y rebajas a sus productos como parte del Buen Fin 2023, temporada conocida como el fin de semana más barato del año.

Los organizadores del evento señalan que el objetivo es apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía (SE), en la edición de 2022, participaron 176 mil 347 empresas, más de un 25 por ciento en comparación con 2021, mientras el registro para 2023 superó dicha cifra.

Por su parte, datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) señalan que 27 millones de clientes acuden diariamente a las tiendas asociadas al organismo, durante el Buen Fin.

Debido a la expectativa de los consumidores ante las ofertas de los vendedores, la Profeco emitió recomendaciones y tips para comprar de manera segura y evitar fraudes.

Recomendaciones generales

-Utilizar métodos de autenticación proporcionados por el banco a los compradores.

-Bloquear tarjetas de crédito y débito cuando los clientes no las usen en sus aplicaciones bancarias.

-Establecer parámetros de las operaciones en la banca electrónica.

-No compartir claves o elementos de seguridad proporcionados por la institución financiera.

-Siempre utilizar páginas seguras para comprar.

Medios de pago digitales

-No proporcionar a terceros información bancaria personal (NIP, contraseña, entre otros).

-Si los datos bancarios del comprador están en su teléfono u otro dispositivo electrónico, bloquear los accesos a los mismos (NIP, huella dactilar, reconocimiento facial o de voz).

-Usar contraseñas de acceso seguras y cambiarlas con frecuencia.

-Nunca compartir información sensible en redes sociales.

-Preferentemente utilizar tarjetas digitales con código de seguridad dinámico.

Pagos en línea

-No instalar aplicaciones en dispositivos electrónicos, que terceros no autorizados recomiendan a consecuencia de un cargo no reconocido.

-Actualizar el sistema operativo, navegador web y la aplicación de la tienda donde se adquirirán los productos.

-No descargar aplicaciones de comercios desconocidos.

-Verificar que la URL del comercio sea segura.

Prevención de fraudes

-Verificar el remitente del correo electrónico o SMS en caso de desconocerlo.

-Comprobar la dirección del enlace de Internet antes de abrirlo; en caso de desconocer su procedencia, no abrirlo.

-Buscar errores de ortografía y gramaticales en los correos electrónicos, si los tienen no responder.

-En caso de duda del correo o mensaje, hablar al banco para confirmar al banco promociones, alertas o cargos.

-Nunca proporcionar contraseñas.

Evitar fraudes en cajeros automáticos

-Al momento de acudir a los cajeros automáticos, asegurarse de que no haya objetos extraños en el lector de tarjetas y dispensador del dinero.

-Proteger con la mano de cualquier vista casual o dirigida cuando se capture de NIP

-No compartir el NIP con terceras personas

-No aceptar ayuda de extraños

-Utilizar las opciones de retiro sin tarjeta