Candidatxs presidenciales cierran un mes de campañas y van por su primer debate

Bajo el título “La sociedad que queremos”, Sheinbaum, Gálvez y Álvarez sostendrán el primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 2 de junio

A poco más de un mes de iniciados las campañas electorales por la Presidencia de la República, durante las cuales han recorrido el país las abanderadas por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum; del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez; así como el candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, llegó el momento en que por primera vez se verán cara cara, durante el primer debate que se llevará a cabo este domingo 7 de abril. Bajo el título “La sociedad que queremos”, el primer debate presidencial se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México. Los temas serán Educación, Salud, Transparencia, Combate a la corrupción, La no discriminación, Grupos vulnerables y Violencia contra las mujeres. En el papel de moderadorxs estarán Denisse Maerker y Manuel López San Martín.

Sheinbaum prepara su participación

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México eligió descansar de la campaña este viernes y sábado para preparar su participación en el debate. Antes, se presentó en asambleas con sus simpatizantes en Colima, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. “Vamos a ir al debate y vamos a ganar el debate…

En su momento nosotros hicimos un cuestionamiento por la característica de, no necesariamente el ITESO, sino de una asociación que está asociada al ITESO que fue a quien se seleccionó. Entonces, tenemos, digamos, elementos que vamos a plantear para el segundo debate, por ejemplo, creemos que es el propio INE quien debe seleccionar las preguntas, no necesariamente deberían de participar quienes son los conductores o quienes van a participar como moderadores del debate”.

Dejó claro que “independientemente de ello, vamos a ganar el debate y vamos a ir. Somos los únicos que tenemos proyecto; en nuestro caso, hemos construido un proyecto sustentado, además, en un grupo muy amplio, muy plural, que son ‘Diálogos por la Transformación’, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, y donde participan personalidades, expertos, que han consultado académicos, han consultado, por ejemplo, en el caso de salud, a trabajadores y trabajadoras de la salud, a expertos y a ciudadanos, a usuarios de los Sistemas de Salud que nos permiten construir nuestra propuesta.

Nosotros tenemos la certeza de que nuestro proyecto es el mejor porque, además, el pueblo de México quiere que continúe y que avance la Transformación en nuestro país. Yo he decidido que voy a participar en los tres debates del Instituto Nacional Electoral y vamos a participar también en algunos lugares donde nos inviten; hemos asistido con empresarios, vamos a participar con académicos, con estudiantes en distintos lugares del país, pero he decidido que es muy importante tocar el mayor territorio posible para que la gente nos conozca. Por eso, el objetivo, espero que lo podamos cumplir y si no vamos a estar muy cerca, es visitar los 300 Distritos Electorales que, junto con la precampaña, vamos a cumplir y esperemos que los podamos cumplir también en la campaña”.

Créditos a emprendedores

Por su parte, Xóchitl Gálvez dedicó esta semana a participar en encuentros con jóvenes. En Veracruz, por ejemplo, dijo que de ganar la elección, dará créditos para que este sector de la población emprenda un negocio. Al día siguiente, con estudiantes del ITAM, quienes cuestionaron su relación con los partidos políticos, refirió que su candidatura surgió como respuesta a una exigencia ciudadana y no proviene de la militancia partidista, “soy una candidata que los ciudadanos pusieron, los ciudadanos son los que obligaron a los partidos a que se abrieran a esta posibilidad”. Los llamó a “defender la democracia, a ustedes no les tocó la etapa de ‘ratón loco’ donde ya le daban una boleta cruzada a una persona y la depositaba en la urna y regresaban la que estaba en blanco”. También, con pobladores y prestadores de servicios aledaños a la Laguna de Zumpango en el Estado de México, se comprometió a recuperar las lagunas abandonadas en diferentes regiones del país.

Insiste en la “nueva política”

Jorge Álvarez, inició su semana en Monterrey, Nuevo León, donde aseguró que si México le falla a los niños le estaría fallando al país en su conjunto. El martes presentó el documental Movimiento Escucha, con el que busca demostrar que “la vieja política sólo habla, la nueva escucha”.

El miércoles en León, Guanajuato, se reunió con integrantes de la comunidad LGBTIQ+, ante quienes presentó su agenda “México nuevo con libertad de ser y amar”, que tiene como objetivo hacer valer los derechos de todas las personas. Y concluyó su visita a dicha entidad con estudiantes de la Universidad Iberoamericana a quienes dijo que los de hoy es “la nueva política”.