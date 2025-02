CDMX lanza campaña de salud sexual informada, libre y segura

La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó la estrategia enfocada particularmente a lxs jovenex para evitar embarazos adolescentes y enfermedades venéreas

En el marco del mes del amor y de la amistad, el gobierno de la Ciudad de México implementará la campaña Por una Vida Sexual Informada, Libre y Segura, para concientizar a la sociedad, en particular a lxs adolescentes, sobre el autocuidado de sus cuerpos, evitar embarazos no deseados y enfermedades venéreas.

Al encabezar el evento, la jefa de gobierno, Clara Brugada, explicó que la estrategia consiste en la instalación de 32 módulos itinerantes en espacios públicos además de las Utopías, Pilares y estaciones del Metro, donde proporcionarán información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y promover la práctica de una vida sexual segura.

El primero de estos espacios se ubicó en el Zócalo, donde también harán pruebas rápidas gratuitas de detección de VIH, sífilis, hepatitis C, entre otras.

La mandataria mencionó que buscarán que tanto hombres como mujeres tengan información accesible sobre salud sexual.

“Generalmente, quien se preocupa más por la salud sexual son las mujeres, pero queremos hacer un llamado a los hombres para que también asuman esta gran tarea de informarse y de tomar decisiones de manera conjunta. Entonces, hagamos que los hombres también puedan conocer más y apoyar estos procesos que generalmente son en pareja. Rompamos tabúes, hoy que arrancamos esta campaña”, expresó.

La secretaría de Salud local, Nadine Gasman, resaltó la importancia de entender a la sexualidad como algo natural “hay que vivirla como una diversión con placer pero sin riesgos ni consecuencias no deseadas. Lo que queremos es disfrutar de nuestra intimidad desde el amor a uno mismo y protegiendo a nuestra pareja”.

Por su parte, la investigadora Marta Lamas llamó a la ciudadanía a mantener una vida sexual plena, responsable y planeada para no tener consecuencias negativas en el futuro.

“El amor suele acompañarse de relaciones sexuales, ahí, amar no basta. No sólo hay que coger bien, sino que hay que hacerlo de manera responsable con las medidas preventivas necesarias para no tener sorpresas, y ser responsables de lo que nos pasa con nuestra lívido con nuestro deseo sexual en nuestros cuerpos, también es un paso hacia la justicia y la emancipación sexual”, destacó.