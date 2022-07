Chico Che: ¿Quién era y por qué regresó a ser tema de conversación en México?

Fotografía: Cuartoscuro

Cantautores mexicanos que hayan traspasado las épocas con su música han sido pocos. ¿De qué chon los éxitos? De Francisco José Hernández Mandujano alias “Chico che”.

La conversación trae de nuevo a este cantante de cumbias, después de que el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, hablara en su conferencia de prensa matutina sobre la encaminada propuesta del gobierno de Estados Unidos de activar un panel de controversias que pondría en cuestionamiento la política energética del Gobierno de México.

Haciendo referencia a la canción de Chico Che “Uy que miedo” el presidente respondió el cuestionamiento de un periodista en la mañanera.

Y como no vamos a discutir las políticas energéticas del país, vale la pena recordar a uno de los artistas de cumbia más populares que ha tenido nuestro país.

Si no te suena Chico Che a lo mejor es algo generacional pero si has escuchado “Uy que miedo, mira como estoy temblando”, “De qué chon” o “Quién pompó” has sido alcanzado por la cultura popular mexicana.

Chico Che y su música llegaron a millones de personas desde la década de los sesenta, hasta mediados de los ochenta. Su mezcla entre cumbia, rock and roll y merengue fueron del gusto del público mexicano quien hasta la fecha sigue ambientando las fiestas mexicanas.

Este artista mexicano no solamente hizo música sino también llegó a incursionar en el cine estelarizando producciones como Taquito de ojo, Despedida de soltero (esta noche cena Pancho) y Delincuente.

La cumbia ha sido un género de música amado por todos los mexicanos y ahora conoces a uno de los mejores exponentes de este género, ¿de quién más te gustaría leer?

Si te gustó esta nota y quieres saber más sobre recomendaciones, tips y noticias, suscríbete a nuestro newsletter de Máspormás y disfruta de la mejor información.