Chingu Amiga: su autenticidad la hizo triunfar

La influencer coreana ya tiene millones de amigxs en redes sociales, pero no los da por sentados, por eso trabaja duro para seguir dando buen contenido

Por Karla Peckerman

A estas alturas es muy seguro que hayas escuchado hablar de Chingu Amiga al menos una vez, ya sea por sus videos de comedia o porque le encanta explorar la CDMX a través de su comida y cultura. Sin embargo, lo más interesante de todo esto es la forma en la que la joven creadora de contenido logró conectar con tantas personas fuera de su país de nacimiento.

¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el secreto? Todo ha sido gracias a algo muy sencillo, pero difícil de conservar: autenticidad. O como ella misma nos dijo: “nunca he fingido, [me] mostré como soy y creo que eso ha ayudado para que seamos más amigos”.

Esta cualidad pudimos comprobarla cuando nos armamos una tarde chilanga en Chapultepec con Chingu Amiga, donde además de pasear con changuitos meones en la cabeza, subirnos a un bote y comernos un chicharrón, platicamos con ella sobre su exitoso camino en las redes sociales.

Sujin Kim (nombre de pila de la creadora) llegó desde Corea del Sur con el único objetivo de disfrutar de la vida como lo hacemos en México, sin imaginar que se encontraría con una comunidad de millones que la adoptaría gracias a su carisma.

“En Corea yo no estaba bien, sobre todo por su sociedad competitiva. Yo estaba estudiando de más, pero no sabía que era de más. Luego, en Canadá, conocí a los latinos, vi cómo viven y me di cuenta que como yo lo hacía (con mucha exigencia), no era la única manera de vivir”, cuenta Chingu.

Sujin creció con la idea de que tenía que prepararse para el futuro y competir con todas las personas, sin disfrutar y divertirse en el camino, pero cuando se dio cuenta que los latinos podemos hacer ambas, trabajar duro y disfrutar día a día, quiso que su vida fuera así en adelante.

Sin embargo, antes de que eso sucediera, al regresar a Corea, cayó en el hospital por burnout, (un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral) donde estuvo por casi un año. La situación fue grave, incluso no podía comer porque esa simple actividad la desgastaba hasta el desmayo.

“No podía digerir y estar despierta al mismo tiempo. No podía ni caminar, literalmente no tenía energía en el cuerpo. Estar en el hospital hizo que mi familia se endeudara porque el seguro no cubría enfermedades mentales. Entonces mi papá me dijo: ‘Ve a Latinoamérica para que seas feliz'”. Fue ahí cuando Sujin decidió cruzar a este lado del planeta para vivir.

Al no tener dinero, Chingu debía conseguir primero un trabajo para viajar con algo seguro. Fue así que el destino la trajo a México, pues aquí encontró trabajo con todo y VISA para laborar.

Su éxito en México

La joven empezó dando clases de coreano ―actividad que extraña y espera retomar en algún momento― y luego llegó la pandemia con todas sus restricciones. Durante ese tiempo comenzó a hacer videos en TikTok que mezclaban sus recientes descubrimientos de la cultura mexicana comparada con la cultura coreana y fue en esa exploración que creó algo con lo que muchxs conectaron.

“Yo quiero creer que es mi amor hacia este país y el agradecimiento de verdad hacia México. Nunca he fingido y creo que nunca he dicho ‘me gusta’, sin sentirlo de verdad”, explica Sujin respecto al factor que la ha mantenido como una de las creadoras de contenido más exitosas.

Hablando precisamente de su parte favorita de México, Chingu asegura que sin duda es la manera en la que la gente piensa, pues una de las cosas más importantes para nosotrxs es la familia y eso le gusta mucho.

Y aunque Sujin tiene muchos lugares favoritos en México, la CDMX tiene un cachito especial en su corazón por una muuuy importante razón: “Me encanta el centro, ahí hay elotes muy ricos, por eso voy ahí siempre”. Y no la culpamos, los elotes son de las mejores cosas de nuestra capirucha.

Ha pasado mucho desde su primer video viral, pero Chingu Amiga sigue sin creer todo lo que está pasando. ¿Le gusta? ¡Por supuesto! Pero es algo que toma con mucho respeto y seriedad, además no lo da por sentado.

“Creo que es una cosa que ahorita estoy pasando, pero mañana tal vez ya no va. Ahorita tengo mucho amor (de sus seguidores), entonces hoy tengo que agradecer mucho por eso”, cuenta Sujin.

Con más de 40 millones de seguidorxs en sus redes sociales, la creadora de contenido sabe que tiene una gran responsabilidad con las cosas que comparte, por eso cuida mucho el contenido que hace.

“Porque yo puedo dar una información y especialmente los niños pueden pensar que así es, ¿no? Entonces, creo que tengo que cuidar eso. Debo decir los factores reales y cuidar mi opinión. No puedo dar mi opinión y decir si algo es bueno o malo”, asegura la joven.

Sus planes a futuro

Chingu Amiga está en un gran momento de su carrera como creadora de contenido en redes sociales, pero su curiosidad se ha empezado alborotar, por lo que ya está pensado en incursionar más en forma en otros formatos.

“Estoy en ese momento de ver a donde hago girar mi contenido. He salido en algunos reality shows de comedia y creo que esa es mi vocación, me encantan. También estaría padre intentar hacer stand up. Actuación también me encantaría, me llama la atención”, nos reveló Chingu sobre sus siguientes pasos.

Sea cuál sea el camino que quiera seguir Sujin, estamos segurxs que lo hará de la mejor manera, siempre fiel a su esencia como hasta ahora.