Congreso local aprobó reformas a Ley Orgánica de la FGJCDMX

El Congreso capitalino aprobó reformar los artículos 42 y 99, así como adicionar un artículo 42 Bis, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a propuesta de los diputados José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA) y Ricardo Rubio Torres (PAN).

Con estas modificaciones se prevé dar mayor participación a la ciudadanía en la evaluación de los trabajos de la FGJCDMX y las fiscalías especializadas, así como para las designaciones y posibles ratificaciones.

En particular, se especifican las funciones y atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano, en lo referente a su integración y organización; además de dotarlo de la facultad de opinar y dar seguimiento al Plan de Política Criminal, al Programa de Persecución Penal, a los programas anuales de trabajo y su implementación.

De la misma manera se aprobó una reserva al artículo 42 Bis, suscrita por el legislador Alberto Martínez Urincho (MORENA), para disminuir a 90 días naturales el plazo perentorio para la constitución del Consejo, mientras que en el dictamen originalmente se establecían 180 días naturales.

Al presentar el dictamen que dio origen a las modificaciones legislativas, el congresista

Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, aseguró que “lo que hoy estamos dictaminando no busca en ningún sentido facilitar el camino para una posible ratificación de la actual titular de la fiscalía capitalina”.

Agregó que se está dando cumplimiento a las leyes secundarias del mandato constitucional, que recaen en el Consejo Judicial Ciudadano, relativo a sus atribuciones para instrumentar los procesos de selección y evaluación de las personas servidoras públicas encargadas de la procuración de justicia en la Ciudad de México.

Al posicionarse en contra del dictamen, la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD) indicó que es fundamental fortalecer el debate legislativo, respetar el marco legal y construir consensos, para consolidar la institucionalidad. “No obstante que el

procedimiento de reelección de la fiscal de la CDMX cuenta con un sustento constitucional, es necesario que ya se encuentre debidamente regulado, lo que no ocurre en este caso”, comentó.

Al razonar su voto, el diputado Jesús Sesma Suárez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) indicó que se votó para regresarle a la ciudadanía el poder que tiene para enviar una solicitud a la jefa de gobierno, y posteriormente a esta Soberanía, con la posibilidad de una ratificación, o en su caso una terna para designar a las personas titulares de la Fiscalía General y de las fiscalías especializadas.

Al razonar su voto a favor de la propuesta, el legislador Jorge Gaviño Ambriz (PRD) puntualizó que el contenido del dictamen fue analizado y corregido durante las sesiones de trabajo, por lo que existe certeza de que esta reforma no hace más fácil el proceso de ratificación de funcionarios.

Mencionó que los artículos de la Constitución local sobre la elección en terna y de la posibilidad de ratificación, 37 y 44 respectivamente, son complementarios y proponen formas y evaluaciones distintas para obtener el cargo, por lo que recalcó con estos cambios solo se especifican requisitos y pasos de la elección.

Por su parte, la congresista Martha Soledad Ávila Ventura (MORENA) dijo que se está precisando el procedimiento que ya está previsto en lo general, y en la Constitución Política local, “el proyecto de decreto que estamos discutiendo hoy, no tiene dedicatoria, no estamos hablando de ninguna persona en particular, hoy en día ni siquiera se ha expresado la intención, por parte de la titular de la Fiscalía de ser ratificada”, recalcó.