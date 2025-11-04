Corona Capital, Flow Fest y otros conciertos chidos

Este mes viene súper cargado de conciertos y festivales de distintos géneros. ¿Ya sabes a cuáles te vas a lanzar?

Por Claudia González Alvarado*

La CDMX tendrá conciertos chidos casi todos los días de noviembre. Además habrá varios festivales para diferentes gustos musicales. Échale un ojo a lo que se viene.

Rauw Alejandro

Una de las máximas estrellas de la música boricua actualmente es Rauw, y en México tiene hartos fans. Tanto así, que dará cinco conciertos tan sólo en la capital como parte de su gira Cosa Nuestra y los dos álbumes que ha lanzado con ese título.

Dónde: Palacio de los Deportes Cuándo: 4, 5, 6, 8 y 9 de noviembre Costo: $1,195 a $3,692

San Pascualito Rey

Este concierto es de los más imperdibles del mes por dos razones. Por un lado, la banda sateluca se despide y quiere hacerlo tocando en vivo. Por el otro, celebra 25 años de carrera en el rock mexicano.

Dónde: Auditorio BB Cuándo: 7 de noviembre Costo: $610 a $1,220

Edén Muñoz

Si lo tuyo es el regional mexicano, este mes te esperan dos conciertos del cantautor sinaloense en la CDMX. Interpretará temas de su EP Qué Loco El Plebe y sus éxitos.

Dónde: Auditorio Nacional Cuándo: 7 y 8 de noviembre Costo: $305 a $3,904

Los Auténticos Decadentes

La banda argentina de ska anda con el Tour Mi Vida Loca por sus 30 años de poner a bailar al público, y México no podía quedarse fuera de la fiesta. Así que lleva calzado cómodo y todo el ánimo para pasar una noche decadente.

Dónde: Estadio Alfredo Harp Helú Cuándo: 7 de noviembre Costo: $427 a $2,196

Javier Blake

El vocalista de División Minúscula tiene listo un concierto en solitario para tocar las rolas de su segundo disco Cuenta a Dios tus planes. Promete una noche de rock, emociones y buena vibra. Y, en una de esas, se echa una que otra canción del grupo.

Dónde: Auditorio BB Cuándo: 8 de noviembre Costo: $610 a $1,098

Guns N’ Roses

La segunda etapa de la gira 2025 de esta banda ya clásica de hard rock incluye su regreso a tierra azteca, Así que si eres fan de hueso colorado, no dudes en lanzarte a escuchar sus clásicos ochenteros y noventeros. Además trae a Public Enemy de invitados.

Dónde: Estadio GNP Seguros Cuándo: 8 de noviembre Costo: $1,207 a $5,356

El Divo “Homenaje Sinfónico al Ídolo de Juárez”

Juan Gabriel sigue vivo en sus canciones, pero también en homenajes como este. Si vas, podrás ver y escuchar a más de 300 músicos, un coro con 250 voces, mariachi y cuatro solistas. Será imposible dejar de cantar, así que prepara la garganta.

Dónde: Auditorio Nacional Cuándo: 12 de noviembre Costo: $366 a $3,660

Zoé

Noviembre trae dos conciertos más de Zoé en la CDMX. Son noches donde repasan sus éxitos y celebran los 20 años del disco Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.

Dónde: Estadio GNP Seguros Cuándo: 12 y 13 de noviembre Costo: $549 a $4,026

María José

Tres noches para cantar rolitas de amor, desamor y despecho con la exintegrante de Kabah, ¿te late el plan? Ve ensayando “Prefiero ser su amante”, “No soy una señora”, “Adelante corazón”, entre otras canciones.

Dónde: Auditorio Nacional

Cuándo: 13, 14 y 15 de noviembre

Costo: $366 a $2,806

Corona Capital

El festival de los chilangos cumple 15 años y lo celebra como mejor sabe hacer: dándonos tres días de mucha música en vivo. Para esta edición presentará a Foo Fighters, Garbage, Chappell Roan, Linkin Park, Franz Ferdinand, Vampire Weekend, Aurora, Weezer, Deftones y muchos más.

Dónde: Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez Cuándo: 14, 15 y 16 de noviembre Costo: $5,477 a $8,784 el abono general

Los Fabulosos Cadillacs

El LFC Tour 2025 de esta banda argentina tan amada en México llega con cuatro fechas. ¿Qué te espera? Un nostálgico pero muy chido paseo por su carrera de ya cuatro décadas que incluye temas como “Mal bicho”, “Matador” y “Calaveras y diablitos”.

Dónde: Auditorio Nacional Cuándo: 19, 21, 22 y 24 de noviembre Costo: $549 a $5,808

Flow Fest

Este mes llega una nueva edición del festival para perrear a gusto. Y ahora será mientras escuchas a clásicos como Don Omar y estrellas como J Balvin y Myke Towers. Además de mujeres rifadas como Young Miko, Bad Gyal, María Becerra y Bellakath.

Dónde: Autódromo Hermanos Rodríguez Cuándo: 22 y 23 de noviembre Costo: individual general: $1,927 a $2,842; abono general: $1,171 a $5,099

Sigur Rós

Dos de los conciertos más especiales de este mes serán los de esta banda islandesa. Si de por sí sus presentaciones son exquisitas, ahora más pues tocará al lado de una orquesta de 41 músicos. Una experiencia definitivamente imperdible.

Dónde: Auditorio Nacional Cuándo: 25 y 26 de noviembre Costo: $973 a $3,573

La Original Banda El Limón

Los 60 años de esta banda ya icónica del regional mexicano se celebrarán por todo lo alto. Para comenzar, uno de los grandes atractivos del concierto será la presencia de sus voces originales. ¡Órale!

Dónde: Arena CDMX Cuándo: 26 de noviembre Costo: $314 a $4,197

Panteón Rococó

30 años se dice fácil, pero es el tiempo que esta banda mexicana ha trabajado duro para ser una de las más queridas de México. Y para conmemorar tan importante aniversario, qué mejor que con su lema: paz, baile y resistencia.

Dónde: Estadio GNP Seguros Cuándo: 27 y 28 de noviembre Costo: $488 a $1,830

Limp Bizkit

Fred Durst y su banda volverán a la capirucha, ahora con el Loserville Gringo Papi Tour 2025. Pero además de tocar sus clásicos, como “Nookie” y “Break stuff”, tendrán invitados especiales. Sí, también se presentarán Yung Blud, 311 y más.

Dónde: Explanada del Estadio Azteca Cuándo: 29 de noviembre Costo: $1,290 a $3,590

SimiFest 2025

La segunda edición de este festival viene con un cartel bastante cool. A la cabeza está Empire of the Sun, pero también hay nombres como Leon Bridges, Rhye, Caloncho y Simpson Ahuevo.

Dónde: Autódromo Hermanos Rodríguez Cuándo: 29 de noviembre Costo: $1,647 general; $2,867 zona preferente; $4,270 zona VIP

Junior H

Los corridos tumbados de este cantante guanajuatense pondrán a corear a sus fans chilangos dos noches. Sonarán “Mente positiva”, “Mientras duermes” y “Culpable”.

Dónde: Plaza de Toros “La México” Cuándo: 29 y 30 de noviembre Costo: $550 a $3,690

Billy Idol

Noviembre terminará con un concierto del It’s a Nice Day To… Tour Again del legendario punk-rockero inglés. Así que te espera un setlist con clásicos como “Rebel yell”, “Eyes without a face”, “White wedding”, además de su nuevo disco Dream into it.

Dónde: Estadio Alfredo Harp Helú Cuándo: 30 de noviembre Costo: $829 a $4,414

*Texto adaptado para Chilango Diario