Danzar entre retos y sueños

Elisa Carrillo ha enfrentado retos, pero ninguno la ha hecho dejar la danza porque es sobre el escenario donde sueña y se impulsa a nuevos logros

Elisa Carrillo es la única mexicana y la primera latinoamericana que ha ganado los tres premios internacionales más importantes de la danza; pero también ha sido solista del Ballet de Stuttgart y primera bailarina del Staatsballett Berlin (una de las 10 compañías de ballet más reconocidas en el mundo), es codirectora de la Compañía Nacional de Danza, tiene su fundación Elisa Carrillo Cabrera AC y ostenta el título de Embajadora de la Cultura de México, por mencionar algunos de sus logros.

Con un currículum tan impresionante, ¿aún tendrá algún reto por vencer? Vestida de azul, con un peinado siempre impecable y en un espacio que la podría inmortalizar en un cuadro, Elisa Carrillo responde:

“Siento que la vida debe de estar llena de retos para seguir luchando por ellos, para seguir trabajando. No importa en qué nivel te encuentres o cuántas cosas hayas alcanzado, los retos siempre se presentan y los espero con emoción, porque eso te hace crecer”.

Actualmente considera que el reto más grande que tiene es seguir promoviendo la danza en México. “Quisiera realmente lograr que la sociedad entienda qué es la danza y que la aprecie”, enfatiza en entrevista.

Pero a nivel personal, reflexiona en cómo los retos siempre están ahí cada vez que pisa el escenario: “Porque el público tiene una expectativa, sobre todo cuando ya tienes una carrera que ha sido una bendición y que has pisado tantos escenarios. Cada presentación tiene un significado aún más grande y es por eso que me estoy preparando para una muy importante en mi carrera y en mi vida”.

El Bolero de Béjart

A la presentación a la que Elisa Carrillo se refiere es a la que sucederá el próximo 27 de mayo en el Auditorio Nacional, como parte de su gala Elisa y Amigos. La bailarina interpretará por última vez en el país el Bolero de Maurice Béjart, una coreografía que fluye entre melodía (unx protagonista al centro) y ritmo (varixs bailarinxs rodeándole) con la composición para orquesta de Maurice Ravel.

A lo largo del tiempo, el Bolero ha sido encarnado por otras figuras de la danza como Jorge Donn y Maya Plisétskaya, aunque son pocxs lxs que tienen el privilegio de hacerlo fuera de la compañía de Béjart ya que los derechos sólo se consiguen por audición. Es claro que la mexicana la conquistó con éxito.

La primera vez que la puso en escena fue en 2022. “Llegó en un punto muy importante de mi carrera donde ya era primera bailarina, había bailado muchos grandes roles y empiezas a buscar cosas que sean retos, pero que también lleguen a una parte más profunda de tu ser”, señala.

Recuerda que esta pieza la vio en videos al inicio de su carrera, creándole el deseo de presenciarla en vivo alguna vez. Sin embargo, no se imaginaba que la protagonizaría en el futuro. Por ello la mantiene en un lugar especial en su carrera.

“Además, esta producción que hicimos, con tantos bailarines de nuestro país, con todo lo que es la mesa, las sillas, los vestuarios, toda la escenografía, está hecha en México. Realmente ha sido algo único, un gran logro. Y tiene gran importancia para mí el momento en que me paro en esa mesa, que escucho esa música, que siento esa energía que viene del público; es mágico. No sé con qué palabras expresar lo que siento al estar ahí”, dice con un halo de emoción.

Siempre bailarina

Aunque todo lo que ha logrado es sorprendente, en sus palabras no ha sido fácil. La nacida en Texcoco entró a clases de ballet a los cinco años, mismos que tomarían rumbo formal en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA. A los 16, una beca le permitió seguir sus estudios en la English National Ballet School. Desde 1999 comenzaría su carrera en el Ballet de Stuttgart, pasando de aprendiz a solista. Y en 2007, se integraría al Staatsballet de Berlín. En este punto, lo demás es historia.

“Todo ha valido la pena, todos los años, toda la tristeza de cuando de repente estoy sola, y también esa parte de adaptarme y de aprender otros idiomas ha sido básica para poder disfrutar la vida y entender el lugar donde estás viviendo”, medita.

Porque aun con todas las dificultades y baches surgidos antes y ahora, jamás ha pensado en dejar la danza: “Eso jamás me ha pasado. Sí me ha pasado que he dudado de alguna cosa o me he sentido insegura, pero decir ‘lo quiero dejar’, no. Yo creo que la pasión es tan grande que no me lo permite”, argumenta.

Próximamente llegará otra etapa profesional muy especial para Elisa Carrillo, pues a partir de enero de 2026 se convertirá en directora de la Escuela John Cranko, una de las más prestigiosas en el mundo y donde creció como bailarina en el Stuttgart Ballet. Sabe con certeza que es sobre el escenario donde sueña, pero menciona que estar detrás, coordinando o apoyando, también la enriquece mucho.

Desde lo que ha vivido y lo que ha visto, destaca que lo más importante en el camino cuando se opta por una carrera en las artes como la danza es el apoyo, tener amigos, familia y seres queridos que ayuden a creer que se pueden lograr la meta, aunado a la disciplina y la perseverancia.

“Ningún sueño se da fácil, por lo menos a mí nunca me ha pasado. Pero creo que ese viaje de trabajar, de dedicarle tiempo día a día a tu sueño, te ayuda a crecer y finalmente lograr lo que tanto deseas”.

“Mi vida es la danza, me ha dado vida también, me ha cambiado todo. Dejaría de ser Elisa si no bailara. No es sólo estar en los escenarios, sino todo lo que tiene que ver con ser una bailarina profesional. Entonces, nunca he dicho [ante un reto] que voy a dejar de bailar, eso jamás”. Elisa Carrillo, bailarina

Gala Elisa y Amigos “Bolero”

Dónde: Auditorio Nacional

Fecha: 27 de mayo

Hora: 20:30

Costo: $450 a $3,500 en taquillas y Ticketmaster

IG: @elisacarrillocabrera