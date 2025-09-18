La segunda edición del Festival de Cine Libanés, con 15 cortometrajes y 4 largometrajes, acercará al público mexicano a las sensibilidades de la cultura libanesa

Después del éxito rotundo de su primera edición, el Festival de Cine Libanés (FECIL) regresa a la capital chilanga del 26 al 28 de septiembre en el Centro Libanés, Unidad Hermés, la sede oficial del evento. En esta ocasión se presenta con una potente propuesta: “Cine para sanar”, lo que refuerza aún más el trabajo que ya venían haciendo desde el año pasado.

Una de las características principales del FECIL 2025 es que celebra la capacidad del cine libanés para narrar lo innombrable, confrontar el trauma y reconstruir vínculos desde la sensibilidad y la memoria. Como dice la cineasta Hala Alabdalla: “El cine no salva la vida, pero puede salvar la dignidad de haberla vivido”. Inspirado en esa visión, el festival apuesta por historias que transforman el dolor en reflexión, arte y comunidad.

“El Centro Libanés siempre ha apoyado la cultura en todas sus expresiones, no sólo la libanesa; pero con un proyecto como FECIL, que seguramente se convertirá en una tradición, nos llena de orgullo ser la sede. Para nosotros, lo más importante es crear comunidad, y este festival lo logra plenamente”, afirma Javier Dargal, presidente del Centro Libanés.

Visibilización de Oriente

Para este año, el FECIL contará con la presencia de Zeina Makki, actriz, guionista y directora libanesa reconocida en el mundo árabe por su compromiso social y sensibilidad artística. Junto a ella estará Doris Saba, directora ejecutiva de Beirut Film Society, embajadora de la paz ante la Organización del Mundo Islámico para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ICESCO por sus siglas en inglés) y fundadora del proyecto Film Friendly Lebanon, quien ha dedicado su carrera a visibilizar historias humanas profundas desde Medio Oriente.

En la CDMX tendremos el lujo de disfrutar de 15 cortometrajes y 4 largometrajes libaneses contemporáneos, todos subtitulados al español, para conocer más a fondo esta cultura y los fenómenos que, además de atravesar a la industria cinematográfica, transforman a la comunidad. Los largometrajes incluyen Ghadi, Yalla Baba!, Waynon y El Extraordinario Hombre Halcón, películas que abordan desde la cotidianeidad hasta reflexiones profundas sobre la sociedad y la identidad en Líbano.

Otras actividades

Además, se llevarán a cabo mesas de diálogo y clases magistrales, de entre las que destaca la sesión “Cine como herramienta de transformación social y sanación colectiva”, que busca explorar el impacto del cine en la memoria, la resiliencia y la cohesión social, y la charla “Los libaneses en el cine mexicano”, de Carlos Martínez Assad, que reflexiona sobre la presencia y la influencia de la diáspora libanesa en la cinematografía nacional.

Finalmente, también se inaugurará la sección Cineastas México-Libaneses, acompañada de diversas actividades culturales, para así consolidar al festival como un espacio de encuentro, intercambio y apreciación del cine y la cultura libanesa en México. Los boletos para las proyecciones ya están disponibles a través de la plataforma www.boletia.com

¿Cómo llego?

Dónde: Centro Libanés (Hermes 67, Crédito Constructor)

Cuándo: viernes 26 a domingo 28 de septiembre

Horario: consulta cartelera

IG: @festivalcinelibanes

Más información: www.festivalcinelibanes.com



