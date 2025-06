Ternurines a la mexicana

Cristopher Vera ha creado muñecos suavecitos y tiernos de fauna mexa como ajolotes, xoloitzcuintles y cacomixtles

Por Chío Sánchez*

Los Ternurines han conquistado el corazón de lxs chilangxs. Estos juguetes de origen japonés, que representan a animales con rasgos humanos, ahora tienen una versión muy a la mexicana.

Cristopher Vera ha dado vida a Ternurines inspirados en ajolotes, cacomixtles, tlacuaches y xoloitzcuintles. Aunque es protesista dental de profesión, su pasión por el arte lo llevó a explorar el tatuaje y, poco a poco, a crear estas peculiares figuras. En su estudio, que también funciona como galería, comenzó a exhibir sus propias creaciones.

Fue ahí donde nació la idea de transformar estos animales en Ternurines… pero con un toque bien mexa: “Algunos clientes me dijeron si no podría hacer este tipo de figuras, pero de algo que no hubiera”, recuerda. Las redes sociales hicieron su magia, y los Ternurines de Cristopher se volvieron virales. Entre sus creaciones más famosas está una familia de ajolotes rosados: la mamá sostiene un elote con chilito, la hija lleva un changuito meón en la cabeza y el papá luce un sombrero de vaquero mientras sostiene un refresco.

Al principio, Cristopher compraba los Ternurines originales para modificarlos, pero pronto decidió hacer los suyos desde cero. “Compré las figuritas y dije: ‘No, no las quiero editar, no las quiero maltratar’, entonces mejor decidí hacerlas, modelarlas desde cero. Las modelo con arcilla o plastilina para poder hacer cualquier cosa, y luego les hago un molde y las vacío en resina para que no queden tan pesadas”.

Su catálogo es muy amplio y va más allá de la fauna mexicana: ha creado mariposas, arañas e incluso dinosaurios. “El proyecto desde el principio me emocionó, y después de eso, dije: ‘Voy a hacer una colección de puras especies endémicas’. Luego vi que también querían muchos insectos, así que hice una pequeña colección de bichos”, comenta.

En su cuenta de Instagram (@pinki_moth) puedes encontrar desde el famoso pez diablo hasta jaguares, caracoles, abejas, gallinas, ballenas e incluso pterodáctilos. Y si tienes una idea en mente, también hace pedidos especiales.

De $250 a $1,500 cuestan los Ternurines que hace Cristopher Vera, dependiendo del diseño y los detalles

*Texto adaptado para Chilango Diario