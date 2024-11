Enróllate en el Nido de Quetzalcóatl

Muchxs quieren visitarlo, la mayoría por curiosidad. Pero la pregunta del millón es… ¿se puede entrar? En teoría no, pero sí: te decimos el truco

Por Karla Peckerman*

El Nido de Quetzalcóatl es un conjunto habitacional de 10 departamentos creado por el arquitecto mexicano Javier Senosiain en el año 2000. Se trata de la famosa serpiente gigantesca de color iridiscente que se sumerge y emerge en el terreno donde se construyó y que hemos visto más de una vez en fotos.

Y aquí es donde viene la aclaración: el Nido se ubica a un costado del Parque Quetzalcóatl, que es en realidad el espacio que se ha hecho famoso por recibir la visita de algunas estrellas internacionales. Para acceder al primero, hay que pasar por el segundo.

El Parque Quetzalcóatl es también un proyecto de Senosiain, creado para la preservación de este pulmón verde del norponiente de la Ciudad de México, y aún se encuentra en construcción, por lo que está cerrado al público. Entonces, si no se puede entrar al Parque, al nido tampoco… Pero no es imposible.

Aquí está el truco: la única forma de poder entrar a estos dos lugares es hospedándote en uno de los departamentos del Nido. La reservación se hace a través de una aplicación de alojamiento y tiene un costo de $7,000 por noche, aproximadamente.

Una vez que te alojas en el Nido, la anfitriona te ofrece el recorrido por el Parque Quetzalcóatl y así puedes conocer el colorido invernadero en forma de caracol, el jardín de cactáceas y su resbaladilla, los espejos de agua, el pequeño museo de minerales, así como subir y bajar por todo el terreno, los túneles y los espacios al aire libre.

¿Se te hace caro? Yo digo que no y te voy a explicar por qué. La experiencia de conocer un proyecto como este definitivamente lo vale. La arquitectura del lugar está basada en la sustentabilidad. El sistema de construcción de este espacio es el ferrocemento, que es un esqueleto de parrilla forrado por dos mallas de gallinero, una por fuera y otra por dentro.

El resto de materiales son pedacería de azulejos, conchas, tezontle, madera y hasta papel periódico reciclado. Los espacios naturales son tratados con ferviente cuidado, lo que asegura que cuando lo visites, se vea limpio y en perfectas condiciones.

Por su belleza, desde hace un buen rato el Parque Quetzalcóatl se ha convertido en uno de los lugares imperdibles en la lista turística de personalidades internacionales, de ahí que su popularidad esté creciendo cada vez más. Algunxs que han tenido la fortuna de conocerlo son lxs cantantes Dua Lipa, Rosalía, Melanie Martinez y la banda francesa L’Imperatrice. Además, fue parte de los escenarios del video de la canción “Hold me closer”, de Britney Spears y Elton John.

Así que, regresando a la pregunta inicial… la respuesta es no porque el Parque Quetzalcóatl no está abierto al público; pero sí, sólo si logras reservar una estancia en el complejo habitacional. Repito, una hazaña que bien vale la pena intentar, pues espacios tan mágicos no se pueden ver muy seguido.

A sólo 30 minutos de la CDMX está El Nido de Quetzalcóatl, que se ubica en el municipio Naucalpan de Juárez, en el Estado de México

*Texto adaptado para + Chilango