La música saca la magia de Ra Colmenero

Tras lanzar su reversión de “Las mil y una noches”, el también actor y presentador está preparando un EP con el que seguirá explorando su lado más místico (musicalmente hablando)

A Ra Colmenero le gustan mucho las cosas que tienen que ver con la magia, y esa chispa fue la que vio en “Las mil y una noches” para que decidiera elegir este éxito ochentero como su más reciente sencillo:

“La magia que tiene esta canción en cuanto a Las mil y una noches de Scherezada, al amor, la melancolía, con un dejo medio dramático… Yo quise cantarle al amor desde otra perspectiva”, resalta.

Sin embargo, también tiene una inclinación fuerte por los ritmos latinos, por lo cual en los temas que ha lanzado hasta el momento, como “El merengue” y “Hermosa creatura”, ha buscado imprimir el sabor y la sensualidad de sus géneros relacionados, que posiblemente seguirá explorando en el EP que está preparando, adelanta en entrevista.

“Este año voy a estar lanzando sencillos del EP, quiero hacer covers con fusión de ritmos latinos, quiero que sigan teniendo esta parte mística que a mí me gusta. ¿Cuál será el siguiente ritmo? Todavía no lo sé, pero va a ser parte de este mismo EP. Probablemente sea otra bachata, otro ritmo sabrosón”, explica Ra.

En su nuevo propósito, el también actor y presentador de televisión está considerando el seguir dándole un giro a canciones emblemáticas de la misma época que “Las mil y una noches” de Flans, pues con su reversión se propuso acercar el tema a un público más joven sin que perdiera su esencia y al mismo tiempo combinara su propuesta “bachatera” con un toque electrónico.

De hecho, cuenta el histrión de programas como Señora Acero y Doctora Lucía: Un don extraordinario, su productor le proponía darle un arreglo rockero, pero él siempre se mantuvo firme en su idea: “Fíjate que, al pasarla a bachata, los tiempos daban tan exactos que parecía que esta canción hubiera sido creada para hacerla así”.

Por ahora, queda esperar el estreno del videoclip de “Las mil y una noches”, para el cual promete contar con algunos artistas invitadxs y llamar la atención con un toque sensual. Pero entre el ritmo musical que muestra en una faceta y sus papeles para la pantalla chica, ¿quién es en identidad Ra Colmenero?

“Una caja de sorpresas, porque la verdad yo me considero una persona muy amorosa, muy entregada, soy un trabajador muy apasionado, que me gusta mucho lo que hago. Creo que soy artista porque me gusta todo lo que tiene que ver con el medio, ya sea cantar, actuar, conducir.

“También soy familiar, me encanta estar con mi familia. Soy amante, eso sí, de las causas que a veces no tienen voz, me encanta hablar sobre los animales, del cuidado del medio ambiente, la ecología. Y soy una persona espiritual, me gusta mucho conectar conmigo y ayudar a otros”, comparte el cantante.

Más de Ra

Ra Colmenero comenzó su carrera musical a los 16 años en La guerra de los 80’s con Matute, pero tras trabajar en la serie Mones decidió sumar la actuación a sus pasiones.