Pesca tu comida en la CDMX

Visita el Rancho la Rosita, un criadero de truchas listas para comer en La Magdalena Contreras

Por Chio Sánchez*

Si buscas un plan diferente para esta temporada de Cuaresma, quieres aprender a pescar o simplemente te late escapar del caos de la ciudad, hay un rancho en La Magdalena Contreras donde puedes pescar tu propia comida.

Se trata del Rancho La Rosita, un criadero especializado en truchas con más de 40 años de historia. Cándido Estrada, el acuicultor a cargo, y su familia han perfeccionado la reproducción y engorda de este pescado, ofreciendo una experiencia única para quienes lo visitan.

“Todo es local aquí. La gente entra, y viene para hacer el tour. Mi trabajo en la granja es convencerlos de que coman pescado. Si van a comer pescado, les digo: ‘¿Vienen a consumir o sólo a ver los peces?’. Y me responden: ‘Queremos conocer para ver si podemos comer un pez’. Entonces me encargo de explicarles el proceso del pez, todo lo bueno y lo rico del pez. Luego me dicen: ‘Denme las cañas, quiero pescar’”, cuenta Cándido.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), las alcaldías Magdalena Contreras y Cuajimalpa son las principales productoras de trucha en la capital gracias a sus condiciones climáticas.

Aprende a pescar truchas

En este criadero puedes vivir la experiencia de pescar tu propia trucha con la guía experta de Cándido Estrada, ya sea que vayas en familia o con amigxs, para luego disfrutarla en la comida.

“Aquí pueden pescar su pez, se les presta la caña, se les da la carnada y se les enseña, porque hay mucha gente que no sabe pescar. Yo les pregunto: ‘¿Has pescado alguna vez en tu vida?’ Y me dicen que nunca han pescado. Entonces les digo que les enseño. Como se ponen muy tensos, les digo: ‘no, relájate, relájate, respira, para que el oxígeno llegue al cerebro y te puedas relajar’”.

Cándido menciona que se asegura de que los peces no sufran al momento de “darles cuello”. “El pulgar, le agarro el dedo pulgar y le meto el índice, quiebro la branquia, quiebro la espina dorsal y las mato en un segundo. No puedo dejarlos que sufran, me duele mucho que mis peces sufran porque yo los crío, yo les doy de comer, los alimento y los cuido”.

Otros platillos para degustar en el rancho

La acuicultura en México tiene sus raíces en la época prehispánica, cuando las culturas mesoamericanas la desarrollaron para venerar a Opochtli, dios de la pesca, según el estudio “Evolución normativa e institucional de la acuicultura”. Actualmente, alcaldías como Cuajimalpa y La Magdalena Contreras se han convertido en importantes centros de producción de pescado y marisco en la ciudad.

En el Rancho La Rosita puedes encontrar exclusivamente trucha y una variante muy especial. “En la granja se encuentran trucha arcoíris, la común, que es la arcoíris, que es la oscura, y tenemos la trucha que yo le llamo ‘indémica’ porque ya fue inventada por nosotros. Esta es ‘indémica’, es inventada, es trucha blanca, trucha oroviejo y trucha amarilla”, explica Cándido Estrada.

Además de admirar la amplia variedad de truchas en el criadero, también puedes aprovechar la oportunidad de degustar alguno de los muchos platillos que Cándido y su familia ofrecen, todos a precios muy accesibles. De pilón, te recomendamos probar el caldo de hongos, ¡está delicioso!

“Aquí en la granja el platillo más barato cuesta $200. Es una trucha de 250 a 350 gramos, rellena de queso Oaxaca con champiñones o con flor de calabaza; con papa, queso con rajas, queso con huitlacoche o queso con jamón cocido a la mexicana. Se acompaña con guarnición de papas a la francesa, pepino, aguacate, jitomate, limón, tortillas, y se le agrega mantequilla, cebolla y epazote”.

¿Qué tener en cuenta al comprar pescado?

Si planeas cocinar filete en casa o te encargaron comprar pescado en el mercado, Cándido Estrada explica las características clave que debes observar para elegir un pescado fresco. “Deben fijarse en que los peces tengan los ojos brillantes, es decir, enteros, que no estén hundidos ni blanquiscos. También que las branquias sean completamente rojas, no de color rosa pálido. Si son de color rosa pálido, es porque el pez lleva mucho tiempo fuera del agua y no ha sido congelado adecuadamente”. Agregó que un pez puede conservarse en refrigeración por hasta cuatro días, pero si lo congelas, puede durar hasta seis meses.

Criadero de Truchas “Rancho La Rosita”

Dónde: Segundo Dinamo, alcaldía Magdalena Contreras

Horario: lun a dom, a partir de las 10:00

Entrada: $10 por persona

*Texto adaptado para + Chilango diario