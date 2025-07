Saca el sake

Kaito se muda conservando su inspiración en un izakaya, pero en un espacio mayor, con nuevas propuestas y el regreso de algunos clásicos

Por Pamela Escamilla*

Desde que surgió en 2016, Kaito se caracterizó por romper el molde, convirtiéndose en el primer bar de Latinoamérica fundado y operado por mujeres. Otro de sus diferenciadores fue la ubicación, en la colonia Del Valle, lo que resultó en una gran libertad para crear una identidad distintiva y en una alianza con un restaurante desde la pandemia, algo que también les permitió posicionarse en otros sectores.

Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento de la industria de la coctelería en la CDMX, se hizo evidente que la ubicación era lejana en términos de bar hopping y cercana con sectores amplios de la comunidad LGBTIQ+. Es así que este 2025 se mudaron a la colonia Juárez, con un espacio mayor, DJ booth, karaoke oculto, cocina y, próximamente, laboratorio de innovación.

Esta es una gran noticia para quienes siguen la inspiración que toman de elementos tradicionales japoneses, las creaciones insignia de Kaito y sus menús inspirados en animes y estética kawaii, imágenes que permean desde la decoración hasta los hielos.

Claudia Cabrera, directora creativa y cofundadora de Kaito, platicó con Chilango sobre cómo con esta nueva locación retomarán su esencia y seguirán avanzando. De acuerdo con la bartender, la propuesta del lugar se mantiene con inspiración en un izakaya (una especie de cantina japonesa) tanto en sabores como en la estética, fusión de influencias japonesas y mexicanas (más en la coctelería) y twists monchosos en los platillos.

“Que sea para finger food, que sea más para mexa”, apunta Claudia, quien también nos reveló que con la nueva ubicación regresan platillos que los asistentes a Kaito extrañaban, tales como las teriyaki wings, los gajos de papa con dip de curry y rollos de sushi más creativos, además de contar con el menú de comida hasta la hora del cierre.

En cuanto a cocteles, permanece el clásico Godzilla, que ha sido parte del menú desde el primer día. “Lo estamos trabajando otra vez para presentarlo. Al final es un reto, ¿no? Te ponen los mismos ingredientes y más bien tienes que presentar nuevas texturas, técnicas, modificaciones y jugar con el perfil que tenemos ahí”, explica Claudia, quien también adelantó que habrá nuevos mocktails, algo que ha ayudado a que quienes no toman alcohol, se sientan incluidos en la vida nocturna.

“Seguimos con la misma línea, al final siempre respetamos la coctelería con base sake”, apunta sobre los drinks que crea el equipo, con ingredientes y destilados japoneses, técnicas como fat wash, milk punch y otras, además del uso de sales, aires, cremas, geles, gomitas y demás. Eso sí, seguirán buscando innovar en las opciones más saludables que quepan dentro de la coctelería (como el uso de stevia, incluyendo mocktails) y la manera de bajar los costos según ingredientes y técnicas.

“No todo el mundo tiene $1,000 para tomar dos cocteles y botanear”, reconoce la bartender, quien apunta que parte de la inclusión es tener precios accesibles. Es por esto que la happy hour de highballs ($130 cada bebida) será de 18:00 a 20:00; mientras que la de Fernanditos, de medianoche a la 01:00 de la madrugada.

“Kaito me ha gustado mucho porque no juega las mismas reglas que los demás bares. Nos gusta divertirnos, pasarla bien, que la gente esté contenta, beba, coma, eche desmadre. Obviamente nos interesa tener muy buenos cocteles, pero si vienen a echar litros de cerveza y alitas, no me voy a ofender”, dice Cabrera.