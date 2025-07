Este taller relajado y recreativo de FridArt es ideal para pasarla bien, comer rico y pintar sin presión

Por Alexandra Granados*

Sal de la rutina para disfrutar de una tarde-noche relajante, divertida y creativa. El taller “Vino, pizza y pintura” ofrece una nueva actividad perfecta para las personas amantes del arte o toda aquella que desee pasar un buen rato y deleitar el paladar en un lugar mágico en la CDMX.

Esta actividad es perfecta para una tarde de amigas, un sábado de novios, salida en familia y hasta la ocasión perfecta para conectar contigo mismo.

A través del arte y la pintura podrás explorar tu lado artístico, pues el taller consiste en darle color a un diseño libre. La experiencia se vuelve mágica gracias al increíble ambiente en el que se desarrolla: una mesa compartida con aproximadamente 12 personas que, al igual que tú, están dispuestas a dejar el estrés de la rutina mientras pintan, degustan una deliciosa pizza y beben una copa de vino.

El taller está a cargo de FridArt, un proyecto dedicado a crear y dar acceso al arte para todos. Se lleva a cabo un sábado al mes, de 17:00 a 20:00, en Rut Marut Pizzería, ubicada en Río Lerma 128, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La fecha próxima y confirmada es el 26 de julio. Por suerte, aún hay lugares disponibles. Esta actividad tiene un costo de $550 por persona y te aseguramos que vale completamente la pena darse el tiempo de asistir.

En caso de que no tengas conocimiento sobre técnicas o manejo de colores en pintura, no te preocupes, porque todo el tiempo la anfitriona, Frida Escalona, se asegura de brindar asesoramiento para que tu obra quede como si fueras una persona experta. Además de que tu lienzo ya se encontrará preparado con tu diseño elegido.

Por supuesto, también existe la libertad de experimentar con colores, combinaciones y técnicas artísticas si eres de los más aventados; el chiste del taller es que puedas expresar tu creatividad sin miedo en un espacio tranquilo y con deliciosos complementos. ¡Ideal para salir de la rutina!

Asegurar tu espacio en el taller es muy fácil: debes enviar un mensaje a las redes sociales de FridArt o bien, mediante WhatsApp al número 55 8694 6659. Si quieres ser parte, te recomendamos darte prisa para apartar tu lugar y no te quedes fuera de la increíble experiencia artística.

Estómago lleno, corazón contento ¡y mucho arte!

Saber sobre pintura no es requisito indispensable para disfrutar el taller “Vino, pizza y pintura”, lo único que necesitas es tener ganas de pasar un buen rato y seguro que esta actividad sacará tu lado más artístico.

La pizzería Rut Marut es un establecimiento donde las pizzas están hechas con masa 100% artesanal y desde cero; además, su método de cocción a la leña permite que cada bocado sea una experiencia maravillosa. Aunque el taller sólo incluye pizza, te recomendamos probar el postre estrella del lugar: tiramisú.

Cada decoración del lugar es digno spot para lindas fotos, así que lleva tu celular bien cargado porque seguro querrás documentar cada momento del taller. Por si fuera poco, llegar es sencillo debido a su ubicación céntrica. El método más práctico en transporte público es bajar en la estación El Ángel de la Línea 7 (verde oscuro) del Metrobús y caminar una cuadra.

¿Qué incluye el taller?

La actividad incluye todo lo necesario:

Lienzo con diseño libre

Pinturas y pinceles

Pizza mediana a la leña

Material para limpiar tu espacio y evitar manchas

Copa de vino

Amplia paleta de colores

Al finalizar, podrás llevarte tu obra de arte a casa y decorar tu espacio favorito, regalar una pintura a tu persona especial o atesorar tu lienzo. Un plus es que mientras pintas, comes y tomas vino, habrá música perfecta para cantar a todo pulmón. ¿A poco no suena padrísimo?

Dónde: Rut Marut Pizzería (Río Lerma 128, col. Cuauhtémoc) Fecha: 26 de julio Horario: de 17:00 a 20:00 Costo: $600 por persona; $1,100 promoción en pareja

*Texto adaptado para Chilango Diario