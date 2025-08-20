El lugar más musical de la CDMX cambiará de sede

De acuerdo con sus locatarios, la reubicación del Bazar del Músico de Taxqueña será temporal, sólo mientras se realizan las obras rumbo al Mundial 2026

Por Edgar Segura*

El Bazar del Músico de Taxqueña podría despedirse temporalmente del espacio que ha ocupado desde hace más de tres décadas. Sus integrantes ya trabajan de manera conjunta con las autoridades de la alcaldía Coyoacán y del gobierno de la Ciudad de México para garantizar un espacio alterno que les permita desarrollar sus actividades culturales con la promesa de regresar a su sede original.

Desde el lunes 28 de julio comenzaron los trabajos para la ampliación de la terminal del Tren Ligero en Taxqueña. Además, para apoyar con la movilidad en la zona, se implementó un servicio de autobuses RTP que traslada al público usuario desde el Cetram Taxqueña hasta la estación Nezahualpilli del Tren Ligero.

En ese contexto, un día después, el 29 de julio, autoridades realizaron un intento de impedir que el Bazar del Músico se instalara como lo hace todos los martes en la calle Cerro del Músico. El argumento fue que se liberaría la vía pública para proceder con las obras del Cetram, uno de los espacios que se remodelarán para el Mundial de 2026.

“Ese día que ellos vinieron sí hubo algunas patrullas. Nos dijeron que no nos íbamos a poder poner. Luego, ya dialogando, nos dijeron que sí nos podíamos poner, pero que probablemente era la última vez”, recuerda Sergio Osorio, uno de los representantes del bazar.

La noticia desató versiones de posibles intentos de desplazar o desaparecer este espacio que músicos utilizan para intercambiar, comprar, vender instrumentos y hasta para conseguir chamba. Sin embargo, Sergio y otros integrantes del bazar niegan esa posibilidad.

Si bien la reubicación será necesaria debido a las obras que se realizarán en el Cetram de cara al Mundial, se establecieron acuerdos para garantizar que los músicos sigan realizando sus actividades y, eventualmente, recuperar su espacio.

“Estuvimos platicando con ellos [la autoridad] y nos dijeron que, como todavía no hay máquinas trabajando, no veían problema de que estuviéramos aquí… ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero nos pidieron que tengamos un plan B porque el día que metan las máquinas, sí nos van a tener que mover por seguridad”, detalla Osorio.

La condición: regresar a Taxqueña

Los locatarios del bazar están dispuestos a colaborar para que se lleven a cabo las obras del Cetram y accederán a reubicarse temporalmente bajo la condición de que se les garantice el regreso a su espacio tradicional.

“No estamos en contra de nada que beneficie al pueblo mexicano. Sabemos que se nos viene un evento de naturaleza mundial y estamos en la mejor disposición de coadyuvar con la alcaldía, pero esto siempre y cuando la alcaldía también nos apoye para después regresar a nuestros lugares originales”, comenta Gustavo Rodríguez, representante jurídico del bazar.

Sergio Osorio añade que, como parte de las mesas de diálogo, se firmó un acuerdo en el que las autoridades se comprometieron a respetar el espacio del bazar una vez concluidas las obras. “La reubicación será temporal nada más. Al pasar todo lo del Mundial nos reubicarán en nuestro lugar de origen. Eso es lo que se les pidió y así está metido el papel”, detalla a Chilango.

Otro integrante del bazar, Antonio Vargas, recalca la importancia de regresar al mismo espacio después de las obras: “Nosotros queremos que la reubicación sea aquí porque ya tenemos visitas de toda la República. Viene gente del sur, del norte, del sureste y de todos lados del país a buscar instrumentos. También recibimos visitas de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. La gente ya nos ubica aquí a nivel internacional, no nada más nacional”.

Mientras llega el momento de la reubicación, el bazar se sigue instalando todos los martes. Los locatarios del lugar respetan las medidas para no obstruir el paso de los camiones hacia el Cetram Taxqueña. También se comprometen a mantener la calle limpia y en orden.

Respecto a las posibles sedes alternas, Osorio detalla que se analizan dos opciones. Una es la Avenida de La Virgen, a espaldas del Deportivo Jesús Clark Flores. La otra opción es la Calle de la Salud y Taxqueña.

Más que un tianguis

Este espacio cuenta con alrededor de 120 integrantes, todos músicos. Su historia se remonta a hace más de 30 años, cuando integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Música comenzaron a reunirse todos los martes para intercambiar instrumentos, discos, videos, revistas y libros.

Guillermo Islas, también locatario, recalca que “esto no es un tianguis, es un bazar músico-cultural. No está conformado por comerciantes. Somos músicos, trabajadores de la música, portadores del arte y la cultura”.

La idea del bazar es crear un espacio solidario, donde trabajadoras y trabajadores de la música puedan acceder a sus instrumentos de trabajo a precios accesibles. “Los instrumentos que utilizamos como fuentes de trabajo no se consiguen baratos en las tiendas del Centro Histórico. Aquí lo más importante es que somos una sociedad sin fines de lucro”, señala el representante jurídico, Gustavo Rodríguez.

En ello coincide Hugo Loyo, quien además de haber colaborado como guitarrista con grupos y artistas como Kenny y los Eléctricos, Gloria Trevi o Erik Rubín, es locatario del bazar. “Aquí he conseguido muy buenas ofertas de guitarras, cuerdas, plumillas, cables y otro tipo de cosas. Y no tengo que ir hasta el Centro a comprarlas, allá está más caro”, detalla.

El bazar también apoya a jóvenes que quieren alejarse de la calle y las adicciones para acercarse a la música. “No nada más lo vemos como negocio, lo vemos como cultura y un aporte para nuestra sociedad”, dice Gladys Islas, cantante de heavy metal y locataria. Da clic aquí para leer el reportaje completo

El Bazar del Músico también es un espacio donde los artistas pueden conseguir trabajo

también es un espacio donde los artistas pueden conseguir trabajo Artistas como Óscar Zárate, Rasheed Durán, Richy Díaz son locatarios, mientras que cantantes como Natalia Lafourcade y Belinda se cuentan entre las visitantes distinguidas

*Texto adaptado para Chilango Diario