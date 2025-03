Meme del Real anda en plan solista

El tacvbo homenajea a José José con su rola “Princesa” y se prepara para presentarla en Vive Latino y Ceremonia



Por Claudia González Alvarado

Meme del Real habló con Chilango sobre su faceta solista que se viene con todo este año sabático de Café Tacvba, y que ya arrancó con la rola “Princesa”. Al artista se le ubica más como el tecladista de Café Tacvba, que a veces toma el micrófono para poner a todo mundo a corear “Eres”. Pero este año viene con más, para comenzar con “Princesa”, primera canción que lanza de su primer álbum en solitario. Y que además sonará en dos importantes festivales capitalinos, Vive Latino y Ceremonia, más lo que se sume próximamente.

Nos pone a “jose-josear” un poco con “Princesa”

Aunque compuso esta rola y otras en su estudio casero en Valle de Bravo, “Princesa” tiene algo muy chilango: un aire a José José con twist moderno. Una rola que, sin duda, te hace prestarle atención porque pasa por ritmos como el bolero, la balada, un toque electrónico y, sí, un poco del Príncipe de la Canción.

“Tiene una energía, una sintonía con lo que envuelve a todo el proyecto. Muestra muy bien el acercamiento y la forma en la que me conecté para trabajar en estas canciones que acabaron convirtiéndose en un disco sin saberlo yo. A Gustavo Santaolalla que me ayudó en la producción, junto con la gente que está alrededor, les pareció que tenía mucho sentido y un discurso emocional y artístico que es una buena presentación”, explica Meme del Real.

¿Y sobre José José? El músico cuenta que, como mucha banda chilanga, creció escuchándolo, y “para mí es el intérprete más espectacular que ha habido en lengua castellana. Y, sin duda, aquí de alguna manera está homenajeado, representado de una manera lúdica. ¿Qué pasaría si de pronto la cantara José José, cómo sería? Es un acercamiento que sentí que me estimuló, me inspiró a llegar a algo”.

Esta rola será una de las 11 que conformarán su primer disco en solitario, donde hace “una reflexión acerca de cómo me siento en este momento de mi vida”. Uno que, confiesa, “llegue a pensar por qué no lo hice antes. Y dije: ‘porque no estaba listo, las canciones, lo que haya sido’. No lo sé, pero estoy contento de que haya pasado ahora”. Pero habrá que esperar a mayo o junio para escuchar el álbum completo.

Los retos del Vive Latino y Ceremonia

Antes de lanzar su disco tendrá dos presentaciones muy importantes: el 15 de marzo en el Vive Latino, y el 5 de abril en el festival Ceremonia. Del primero es viejo conocido con Café Tacvba, pero ahora todo será diferente y hay los nervios normales, pero ya planea cómo afrontar este reto.

“Primero tratar de traducir y reproducir un poco cómo fue este proceso de creación, y llevarlo a escena sonoramente. Lo hice solo, o casi solo en mi estudio casero, entonces llevarlo a un escenario, expandirlo y compartirlo con gente”, dice Meme, “Yo estoy habituado a tocar y estoy en el teclado, a veces en la guitarra y canto, pero por lo general estoy atrás de un instrumento y aquí no va a ser así. Va a ser algo que iré descubriendo y aprendiendo”.

Como banda tendrá a su hermano Ramiro en la guitarra, Juan del Crew de Café Tacvba en la batería, y Lulú Bulos que es multiinstrumentista. Y el setlist, adelanta, tendrá “Princesa”, otras de sus rolas en solitario, “y algunas que la gente conoce de cajón”. Así que en una de esas sí se echa “Eres” y “Aviéntame”.

“De pronto me siento como que me hace falta algo, un poco desnudo. Pero también es parte del reto, y me gusta poder estar cerca de lo que me mueve un poco y de lo que me pone en una situación más incómoda. También confío en las canciones, en esa conexión que hay conmigo en principio, y que eso puede resonar con un público, y eso me da tranquilidad”, asegura.

Meme, ¿un idol de K-pop?

Y ya que teníamos a Meme enfrente, hablamos sobre su nueva aventura discográfica, ya que mucha gente se preguntó si le entraría al K-pop o cantaría con BTS. Esto, pues recientemente firmó con DOCEMIL MUSIC, nuevo sello latino de HYBE, gigante asiático de donde salió el mencionado grupo.

“Hasta ahora sigo teniendo la misma relación que tenía desde que supe de qué va el K-pop, que es tal vez lo que en un momento mi hija escuchó, los artistas que escuchó. Me resulta interesante porque también es una apuesta, y el equipo que tienen así más juvenil, con otra perspectiva, eso me atrajo”, dice. Y agrega que no está cerrado a colaboraciones “si algún día aparece algo interesante que artísticamente sea atractivo y así, aventurado, pues veremos”.

Así pues, mientras Café Tacvba sigue en una especie de año sabático, Meme del Real se enfocará el resto de 2025 en su primer disco solista. Y de una vez adelanta que “la idea es hacer algunas presentaciones” en México, pero también está más puesto que un calcetín para tocar en otros países. Mientras tanto, podrás verlo en el Vive Latino y el festival Ceremonia.

Meme del Real se presentará en el Vive Latino este sábado 15 de marzo, de 18:35 a 19:25, en el escenario Telcel. Ahora que si quieres verlo en el festival Ceremonia, el tacvbo cantará el sábado 5 de abril en el Parque Bicentenario.