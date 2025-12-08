El Nochebús recorre una CDMX que nunca duerme

La Secretaría de Movilidad capitalina habilitó este servicio en 2013, el cual representa una opción de transporte económico y seguro

La Ciudad de México no duerme. Toda la noche y la madrugada hay movimiento constante de chilangos que salen o entran al trabajo, de otros que llegan o parten de la ciudad o quienes terminan la fiesta y quieren irse a su casa.

Como todas las grandes urbes del mundo, la capital necesita de un transporte público que movilice la gran cantidad de personas que ronda calles y avenidas después de que el reloj marca la medianoche.

La opción para que los trasnochados lleguen a sus diferentes destinos es el Nochebús, un servicio que la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi) habilitó en 2013.

Este transporte recorre la ciudad de 00:00 a 05:00, los 365 días del año, y con una tarifa muy accesible, ya que por viaje cada pasajero paga sólo $7 con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Los recorridos son gratuitos para las personas con discapacidad, menores de cinco años y adultos con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

El servicio se conforma por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y del Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús), y actualmente consta de siete rutas estratégicas:

11A (RTP): Aragón – Metro Chapultepec (por Av. 604)

47A (RTP): Alameda Oriente – Xochimilco / Bosque de Nativitas

57A (RTP): Toreo – Metro Constitución de 1917

76A (RTP): Centro Comercial Santa Fe – La Villa / Cantera

115 (RTP): Jesús del Monte (Cuajimalpa) – Metro Chapultepec

200 (RTP): Circuito Bicentenario

Línea 1 (Trolebús): Central del Norte (Metro Autobuses del Norte) – Central del Sur (Metro Tasqueña)

No existen datos públicos actualizados sobre la afluencia de pasajeros en este sistema de transporte. Quizá la cifra más reciente la aporte el Programa Integral de Movilidad 2020-2024: Diagnóstico Técnico, que indica que en 2019 el Nochebús operaba con 41 autobuses diarios, los cuales movilizaron a un promedio de 1,654 usuarios en días laborales y a 1,942 los fines de semana.

Según el documento de la Semovi, entre semana la ruta de mayor demanda es la de RTP que corre por Circuito Bicentenario (y que concentra 27% de la afluencia). En cambio, el 34% de los pasajeros nocturnos durante sábado y domingo se aglutinan en la Línea 1 de Trolebús, que recorre el Eje Central. “Esto probablemente está relacionado con el aumento de las actividades de esparcimiento en las zonas que atienden las rutas”, indica.

Las calles del Centro Histórico, donde se ubican gran cantidad de bares y cantinas, son las que precisamente desembocan en el Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que esta ruta es ideal para que todos los fiesteros se puedan desplazar.

Una opción barata y segura

Cada sábado, desde hace dos años, Ramón Herrera viaja a Irapuato, Guanajuato, para visitar a su familia. Por cuestiones laborales, sólo puede ir y venir del Bajío en horarios nocturnos, por lo que al llegar a la capital, el Metro, el Metrobús y otros servicios de transporte público están cerrados.

Este señor de 60 años comparte a Chilango Diario que el Nochebús es una excelente opción y muy económica para llegar a su hogar, ya que por su edad no paga el servicio.

“Es toda la noche y es barato, al menos a nosotros [los adultos mayores] no nos cobran. Por más que se tarde yo lo espero, no se tarda más de media hora, porque imagínate, los demás transportes te sacan un ojo de la cara”, señala.

Cuando la madrugada inicia, centenares de vehículos aún circulan por la avenida 100 Metros, los autobuses de pasajeros provenientes de otras entidades entran y salen constantemente de la Central del Norte.

Las personas que recién arribaron salen de la terminal y buscan cómo llegar a sus casas: unos hacen la parada al taxi y negocian el precio con el chófer, pero un gran número corre hacia la parada de la Línea 1 del Trolebús (Nochebús), que ya espera para ser abordado.

A las 12:38 el operador abre las puertas del autobús azul conectado a las catenarias o antenas, como la gente las conoce popularmente. Ramón sube los escalones y se acomoda en su lugar para un viaje de aproximadamente 15 minutos a la estación Garibaldi, donde desciende y sólo camina cuatro calles para llegar a su casa.

De los 15 pasajeros que abordan en la estación Terminal Central de Autobuses Del Norte, Gustavo y Emma suben por primera vez a esta unidad de noche, aunque el plan original era distinto. El matrimonio llegó de viaje de San Juan de los Lagos, pero su camión paró imprevistamente en León, por lo que su llegada a la capital se retrasó.

Ellos viven entre Copilco y avenida Aztecas, aproximadamente a 20 minutos de Tasqueña, así que optaron por tomar el Nochebús y recorrer las 43 paradas hasta la Terminal Sur, donde pedirán un taxi que los lleve a casa. Este transporte sólo les cobrará $50, una diferencia muy notoria a los $250 o $300 que, calculan, pagarían por el viaje completo en un carro libre o por aplicación.

“Se nos hizo seguro el Trolebús [Nochebús], aunque ya lo hemos tomado de día, es la primera vez que lo tomamos a esta hora. Es económico y con sus tirantes [catenarias] no contamina”, comentan.

La afluencia de usuarios es constante y cambiante a cada parada de la unidad. En Bellas Artes sube un escandaloso grupo de diez personas, quienes celebran que “el desmadre estuvo bueno, ¿a dónde le seguimos?”. Entre gritos, cantos y risas parece que continuarán su juerga al descender en el Centro Scop, mientras una enfiestada joven arenga: “cámara chófer, bajamos muchos”.

El reloj ya marca la 01:29 y el frío arrecia. Desde su cabina, el chofer indica a los escasos 10 pasajeros que siguen en el autobús que es hora de bajar. Después de 51 minutos el recorrido termina y el Nochebús hará varios viajes de ida y de vuelta hasta que amanezca de nuevo.

Otras rutas nocturna en el país El primer servicio de transporte nocturno en México no fue el Nochebús, ni tampoco fue en la CDMX. Estos son otros servicios similares conforme fueron apareciendo: Búho Nocturno (Guadalajara, 2011)

Nochebús (Ciudad de México, 2013)

Tuzobúho (Pachuca, 2019)

Transporte nocturno sin nombre (Puebla, 2019)

Rutas nocturnas (Mérida, 2022)