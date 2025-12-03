Lavar por $1 y ganar comunidad

Las lavanderías populares no son sólo lugares para lavar ropa, sino sitios para que las mujeres descansen, convivan y accedan a programas que fortalecen su autonomía

Por Edgar Segura*

Las lavanderías populares de la CDMX son espacios donde lavar una carga de ropa es 50 o 60 veces más barato que en lavanderías particulares. Sin embargo, para muchas de sus usuarias, el precio no es lo más atractivo de estos lugares.

“Al principio empecé a venir por la economía, por el costo que tiene lavar aquí. Pero hoy en día más importante son las actividades que realizamos”, cuenta Carmen Santana, usuaria de la lavandería popular de la Utopía Estrella Huizachtépetl, en la alcaldía Iztapalapa.

“Vengo a tomar spa, a clases de natación y de música. Convivo con otras mujeres, hablamos de distintos temas y para mí este es un momento de descanso”, agrega Martha Pérez, otra usuaria de la lavandería popular.

Talleres con perspectiva de género, asesorías de abogadas y charlas con psicólogas son otros servicios gratuitos a los que acceden las usuarias y que hacen de estas lavanderías populares espacios de empoderamiento femenino y transformación de los roles de género.

Lavanderías de $1

Como cuenta Carmen, lo primero que motivó a la mayoría de las usuarias a acercarse a las lavanderías populares fueron factores económicos. Estos lugares buscan combatir las desigualdades estructurales que, en algunos casos, llegan a convertir a las lavadoras o lavanderías privadas en un lujo.

“La verdad es que la falta de agua en mi domicilio fue lo que me motivó a venir”, relata Norma Pérez, habitante de la colonia San Juan Xalpa. En las lavanderías particulares, ella llegaba a gastar entre $300 y $350 por carga de ropa. Carmen, por su parte, explica que en su colonia las lavanderías privadas cobran alrededor de $50 por kilo.

En cambio, en las lavanderías populares se pueden lavar cargas de hasta siete kilos por únicamente $1. Este precio simbólico incluye casi todo lo necesario para lavar: el uso de la máquina, el agua e incluso la energía eléctrica, que también representa un gasto importante para los hogares.

“Las personas usuarias solamente tienen que traer sus insumos, como jabón líquido o suavizante“, explica en entrevista con Chilango, Tayde López Carbajal, encargada del área de Instalación y Operación de Lavanderías en la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX.

Tayde añade que para hacer uso de las lavanderías populares únicamente es necesario acudir a cualquiera de los espacios que cuenten con este servicio para realizar un registro. Allí se deberá agendar un día y un horario para acudir a lavar: “Se les pide nombre completo, edad, domicilio y un número de teléfono y se les asigna un día y una hora para lavar. El beneficio consta de venir un día a la semana. Pueden traer dos cargas de siete kilos máximo cada una“.

Las lavanderías operan de martes a viernes con cuatro turnos: 9:00, 11:00, 13:00 y 15:00. Los sábados hay dos turnos: a las 10:00 y a las 12:00. Y en cada turno hay hasta 10 lavadoras disponibles. “Para hacer uso de las lavadoras se les pide traer ropa exterior solamente; nada de ropa interior, ropa de cama, toallas, servilletas o cortinas”, explica Érika Galeana, encargada y tallerista de la lavandería de la Utopía Estrella Huizachtépetl.

Al llegar, las usuarias deben pesar su ropa en una báscula para asegurarse de no rebasar la carga máxima permitida. Se recomienda que la carga tampoco sea menor a cinco kilos para no desperdiciar recursos. Luego colocan su ropa, su jabón, su suavizante y echan a andar la máquina, que cuenta con ciclos de lavado, enjuague y centrifugado. “Nos llevamos la ropa casi seca a casa”, comenta Norma.

Talleres gratis y tiempo para disfrutar

Más allá del beneficio económico, muchas usuarias han encontrado en estos espacios una comunidad donde, al menos durante un tiempo, pueden dejar de lado las labores del hogar, encontrar tiempo para ellas mismas y disfrutar de actividades recreativas.

Tayde López explica que las lavanderías populares son parte del Sistema Público de Cuidados, el cual tiene como objetivo liberar tiempo para las mujeres que hacen las tareas domésticas: “Aparte de que vienen a lavar, ellas pueden acceder a las actividades que hay aquí en la Utopía, como venir al spa, tienen acceso al comedor público, tienen centros también para ir a la activación física“, comenta.

Además, a las usuarias se les imparten talleres con perspectiva de género. También hay albercas, canchas deportivas, áreas de juego para las infancias, talleres de música y arte, huertos urbanos, entre otras áreas.

“Antes yo consideraba ir a la lavandería un tiempo muerto porque nada más era ir y lavar, pero ya no lo veo así. Vengo a lavar, pero también vengo con la expectativa de ver qué tema se nos va a dar ese día o qué herramientas nos van a dar para nosotras las mujeres”, cuenta Carmen.

Ubicación de las lavanderías populares

La CDMX cuenta con ocho lavanderías populares. Siete se encuentran al interior de las Utopías de Iztapalapa y la otra está en la Casa de las 3Rs del Cuidado “Ximena Guzmán”. Sus ubicaciones son las siguientes:

Utopía Estrella Huizachtépetl: Av. San Lorenzo 312, col. San Juan Xalpa.

Av. San Lorenzo 312, col. San Juan Xalpa. Utopía Libertad: Calle Río Nilo, col. Lomas de San Lorenzo.

Calle Río Nilo, col. Lomas de San Lorenzo. Utopía Meyehualco: Calle 71 y Calz. Ermita Iztapalapa, col. Santa Cruz Meyehualco.

Calle 71 y Calz. Ermita Iztapalapa, col. Santa Cruz Meyehualco. Utopía Teotongo: Dr. Fernando Villegas s/n, col. Lomas de Zaragoza/ Pueblo San Miguel Teotongo.

Dr. Fernando Villegas s/n, col. Lomas de Zaragoza/ Pueblo San Miguel Teotongo. Utopía Tezontli: Miguel Lerdo de Tejada 32, col. San Antonio.

Miguel Lerdo de Tejada 32, col. San Antonio. Utopía Cihuacóatl: La Purísima 230, entre Calle 10 y Calle 12, col. Leyes de Reforma Primera Sección.

La Purísima 230, entre Calle 10 y Calle 12, col. Leyes de Reforma Primera Sección. Utopía Ixtapalcalli: Ignacio Comonfort 97, barrio San Lucas.

Ignacio Comonfort 97, barrio San Lucas. Casa de las 3Rs del Cuidado “Ximena Guzmán”: Dr. Andrade 401, col. Buenos Aires.

Tayde López invita a todas las personas a hacer uso de las lavanderías populares sin importar género y edad: “Están abiertas a todos los miembros de la familia, no importa edad y género. Aquí pueden venir y son bienvenidas todas las familias diversas”

$11 cuesta la comida en los comedores populares de las Utopías; incluye sopa, arroz, frijoles, guisado y agua

cuesta la comida en los comedores populares de las Utopías; incluye sopa, arroz, frijoles, guisado y agua Da clic aquí para leer el reportaje completo

*Texto adaptado para Chilango Diario