Fuerza laboral alcanza 4.71 millones de personas

De acuerdo con la Secretaría de Economía, al segundo trimestre del año el salario promedio de la personas ocupadas en la CDMX es de 4.6 mil pesos

La Ciudad de México contó con una Población Económicamente Activa (PEA) de 4 millones 924 mil 263 personas hasta el segundo trimestre de 2023. Esto significa que la tasa de ocupación de la capital del país alcanzó un 62.3%, ligeramente arriba del promedio nacional durante ese periodo, que fue de 60.2%

Destaca que la población de mujeres en edad de trabajar (3.88 millones), es mayor que la de los hombres (3.39 millones); no obstante, el 73.2% de los hombres que forman parte de este sector de la población están activos económicamente, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje es de 53%.

Esta diferencia podría atribuirse a que las mujeres son las encargadas mayoritarias de las labores del hogar y de cuidados de otras personas. Por otro lado, la fuerza laboral ocupada de la ciudad (que forma parte de la PEA) alcanzó las 4.71 millones de personas, de las cuales 45.5% fueron mujeres y 54.5%, hombres.

En contraste, la tasa de desocupación fue de 4.37%, lo que indica que entre el primer trimestre de 2023 y el segundo hubo un aumento (de 0.62%) de la población desocupada.

Poco menos de la mitad, en la informalidad

De las 4.71 millones de personas ocupadas, el 53.7% son formales, es decir, trabajan para una empresa constituida, negocios que reportan ante el SAT e instituciones públicas y privadas, incluidas las paraestatales. Mientras que el resto, 46.3%, están ocupadas en la informalidad, es decir, son aquellas personas que laboran en unidades económicas no constituidas, que operan con los recursos de su hogar y que no tienen registros contables; también se incluye la población laboral que no es reconocida como tal por su fuente de trabajo.

Brecha salarial

En la CDMX, el salario promedio mensual durante el segundo trimestre de 2023 fue de 4.6 mil pesos mensuales, cifra que contrasta con el gasto promedio de los hogares citadinos, que asciende a 19.6 mil pesos mensuales, de acuerdo con la Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH 2022).

Las personas empleadas de manera formal ganaron en promedio 5.54 mil pesos al mes, mientras que las ocupadas en la informalidad obtuvieron 3.51 mil pesos. Esta brecha también se observa entre hombres, quienes recibieron un pago promedio de 5.19 mil pesos, en comparación con las mujeres, a quienes se les pagó 3.89 mil pesos.

Tasa de desocupación

El número de personas desocupadas en la Ciudad de México aumentó a 215 mil personas durante el segundo trimestre de 2023, de acuerdo con la Secretaría de Economía federal, lo que implicó un aumento de 0.62 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior. Destaca que la tasa de desocupación fue mayor durante este periodo en las mujeres, con 4.63%, que en los hombres, con 4.15%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).